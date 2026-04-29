La fórmula que no funcionó en el MIEM: gobierno movió fichas y apuesta por otros roles para "perfiles" de Olesker y Villar

A fines de 2024, Fernanda Cardona emergió como la apuesta del MPP para conducir un ministerio estratégico para el nuevo gobierno. Abogada de profesión, curtida en la militancia universitaria bajo el ala de Hugo Barreto –hoy subsecretario de Trabajo– y que pasó una parte importante de su carrera política junto a Carolina Cosse , era apuntalada por la organización para conducir un Ministerio de Industria ( MIEM ) que ya había conocido al detalle como directora general de Secretaría.

Venía de cinco años de estar al margen de la política partidaria como directora de UTE por la oposición. “No estoy ducha en estas cosas, estoy despuntando un vicio que había dejado hace cinco años”, dijo en abril del año pasado al tomar el micrófono en un acto del MPP en Las Piedras.

Además de su trayectoria en UTE, Antel y el MIEM, llegaba como una figura de especial confianza del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , con quien suele llevar codo con codo los temas de alto nivel que involucran a su cartera.

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Su número dos sería una dirigente con quien tiene cierto recorrido en común: una militante universitaria de la Facultad de Derecho que había llegado a integrar el círculo íntimo de Carolina Cosse como colaboradora de la entonces senadora Silvia Nane. Con 29 años de edad, Eugenia Villar llegó a la subsecretaría del MIEM como la persona más joven del gabinete de Yamandú Orsi.

Este martes, más de un año después de haber asumido, el gobierno confirmó que Villar deja el cargo luego de que Presidencia le ofreciera trabajar como adscripta en la Torre Ejecutiva para encargarse de la Unidad de Litigios Estratégicos creada en la ley de Presupuesto. El cambio estaba pensado desde hace dos meses y acordado hace al menos un mes, según reconstruyó El Observador, pero la noticia se confirmó en boca de su sucesor en una entrevista con La Diaria.

La dupla no funcionó. Villar tuvo una muy escasa intervención en el debate público en calidad de subsecretaria, al tiempo que mantuvo una activa militancia estudiantil como egresada de Derecho en la agrupación izquierdista Frezelmi, por la que en el pasado integró el cogobierno de la facultad como estudiante.

Fuentes del entorno de Cardona explicaron a El Observador que la ministra confió a la subsecretaria el armado del articulado del inciso para el Presupuesto y temas vinculados a marcos regulatorios de la Inteligencia Artificial y la minería. Sin embargo, pese a algunas conversaciones, en el MIEM entienden que no hubo proactividad por parte de Villar y que en los hechos quedó sin margen de gestión.

Por su parte, el semanario Búsqueda había dado cuenta de diversas dificultades asociadas al relacionamiento previo entre Cardona y Cosse, algo que marcaban dirigentes del entorno de la hoy vicepresidenta y que rechazan en el Poder Ejecutivo.

Como dirigente del MPP, Cardona llegó a hacer campaña por Cosse cuando fue precandidata en 2019, año que marcó la ruptura con el sector -y dejó resquemores en toda la organización- cuando la ingeniera acordó con el Partido Comunista integrar la lista 1001 al Senado.

Desde Presidencia apuestan ahora al perfil de la exsubsecretaria como abogada para trabajar en áreas de su expertise.

El presidente Orsi expuso este martes en rueda de prensa que estará “en la jurídica del Estado” con “el tema de los litigios y también en aras de ir delineando lo que podría ser un Ministerio de Justicia”. “Es un cambio que vino bien, que lo analizamos con los distintos ministerios, es una buena decisión", defendió el mandatario.

Un hombre de Orsi

Como subsecretario de Industria asumirá el hasta ahora vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker. Su nombramiento había sido impulsado por el propio Orsi en conversaciones con Álvaro Danza y de hecho implicó que retornara del retiro luego de que en 2023 le cediera su banca en el Senado al dirigente del Partido Socialista, José Nunes.

Conferencia ASSE por aumentos de sueldos/Daniel Olesker Foto: Leonardo Carreño

El presidente justificó su decisión en el “perfil” del Olesker. “Yo con Daniel hablaba mucho de economía y hace tiempo que no hablábamos de esto, hablábamos de otra cosa. Y yo creo que él puede hacer un gran aporte”.

Como vicepresidente de ASSE, Olesker tuvo pocas salidas al interior, en un cargo que requiere a los otros integrantes del directorio sucesivas visitas a hospitales y policlínicas fuera de Montevideo. Su gestión estuvo más bien concentrada en ajustar los números del prestador público, un tema recurrente de fricciones entre el nuevo gobierno y el saliente.

En este sentido, en el Poder Ejecutivo confían en que el rol de subsecretario de un ministerio será más idóneo para el dirigente.

Olesker es un hombre de estrecha confianza de Orsi. De hecho, en épocas en que el Partido Socialista tenía varios choques con el MPP y con el perfil conciliador de quien era intendente de Canelones, la cercanía del entonces senador socialista llevaba incluso a hacer correr rumores de que se desmarcaría de su partido para respaldar la candidatura de Orsi.

Olesker, de militancia tupamara a la salida de la dictadura, llegó a decir para el libro "El Partido Socialista de Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días" que su "principal diferencia con la generación joven (del PS) está en la valoración sobre el MPP". "Es el grupo dentro de la izquierda con el que yo tengo más coincidencias", confesó en una entrevista del 2021, en la que también adujo razones sentimentales: "Una vez el viejo Julio Marenales me dijo: 'se podrá ser del MLN o no, pero tupamaro se es toda la vida'".

Como vicepresidenta de ASSE quedará la actual vocal Marcela Cuadrado.

Los cambios en la salud a raíz de la infructuosa fórmula en el MIEM abrieron un flanco al gobierno que motivó numerosas críticas desde la oposición. El senador blanco Sebastián Da Silva arremetió contra Cardona: “A la ministra de Industria le dicen el ombú, no crece nada a su alrededor”.