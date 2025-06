Carolina Cosse presentó su declaración jurada: ingresos por casi $500 mil, una casa y más de $1 millón de pesos en el banco

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , presentó la declaración jurada donde consta su patrimonio, que supera al del presidente Yamandú Orsi por $1 millón (unos US$ 23 mil) .

En total, la exintendenta de Montevideo declaró un patrimonio de $13.179.945 (US$ 308.663 al valor actual), superior al que había declarado en 2020 , cuando totalizó activos por $12.651.373 (US$ 296.285 al valor de 2020).

ASSE Rendición de Cuentas: MEF eleva tope de deuda del gobierno central y refuerza a ASSE con US$ 62 millones

Declaración jurada de Carolina Cosse 2025

Cosse declaró no poseer rentas u otros ingresos. Sí aseguró contar con dos cuentas bancarias, una en dólares y otra en pesos. La primera consiste en US$ 1.852 y la segunda en $995.593 (US$ 42.511 al valor actual).