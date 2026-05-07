Jueza accedió a que denuncia contra Alicia Ghione presentada por los abogados de Gustavo Penadés sea reexaminada

La jueza Gabriela Azpiroz accedió a que otro fiscal reexamine la denuncia presentada por los abogados de Gustavo Penadés contra la exfiscal del caso Alicia Ghione por presuntas irregularidades durante la investigación al exsenador del Partido Nacional.

El fiscal Gilberto Rodríguez , que analizó por primera vez la denuncia, había resuelto archivarla en marzo de este año, al entender que no existió o no se podía probar que la fiscal fuera responsable de delitos.

En una audiencia que duró unas tres horas la jueza escuchó los argumentos de los defensores Laura Robatto, Homero Guerrero (de Gustavo Penadés) y Rossana Gavazzo (defensora de Sebastian Mauvezin) para pedir que se siguiera indagando la conducta de Ghione, mientras que la fiscalía explicó los motivos por los que entendió que no había delito.

La decisión de la jueza Azpiroz implica que otro fiscal de Delitos Económicos o el fiscal de Lavado deberán analizar los elementos recabados en la causa, definir si vuelven a citar a testigos e indagada y resolver si mantienen el archivo o piden la imputación de la fiscal que está con licencia médica desde julio del año pasado.

El reclamo de las defensas de Penadés y de Mauvezin

Los defensores Robatto, Guerrero y Gavazzo argumentaron en la audiencia ante la jueza los motivos por los que entendían que se deben seguir investigando la actuación de Ghione en el caso Penadés y detallaron aspectos de cada uno de los siete hechos que denunciaron ellos o fueron saliendo a la luz en la investigación llevada adelante por la fiscalía a cargo de Gilberto Rodríguez.

Sobre la denuncia por omisión de denunciar delitos en relación al material pornográfico infantil que se encontró en el celular de Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso Penadés, Robatto dijo que ese teléfono estuvo un año en poder de Ghione sin que se les permitiera acceder, que la información era de fácil acceso, no tenía claves ni incriptaciones y que "sorpresivamente" en el curso de la investigación surgió que otra fiscal, Silvia Pérez, declaró que ya le había advertido a Ghione en 2023, de la existencia de imágenes pornográficas posiblemente de menores.

"Pero Ghione opta por no investigar ese dato que para ella no era relevante, en cambio pidió la reserva por el plazo máximo de seis meses, sin informar de la existencia del mismo a las defensas", dijo.

"Nos preguntamos que más precisa una fiscal de delitos Sexuales para incentivar su celo investigativo, o el despertar de conciencia cuando por lo menos un años antes otra fiscal le adverite de la existencia probable de dicho material de pornografía infantil", afirmó.





El fallo de la jueza: dos razones para seguir investigando

Antes de resolver la jueza le dio la palabra a la defensa de Ghione, los penalistas Gastón Chaves y María Eugenia Chaves, quienes alegaron que la investigación había sido muy detallada y estaba bien archivada, por lo que pidieron que no se hiciera lugar al reexamen.

Sin embargo, la jueza Azpiroz entendió que hay dos cuestiones que hacían necesario que se siguiera investigando. Afirmó que el hecho del contenido del material pornográfico en el celular de una de las víctimas Jonathan Mastropierro a su criterio ameritaría profundizar en la investigación. En ese caso los denunciantes afirmaron que Ghione omitió denunciar delitos de los que tomó conocimiento en el marco de la investigación.

Por otra parte, la jueza afirmó que se debería seguir investigando el hecho de que Ghione le entregó los discos extraíbles con el contenido de los celulares de Penadés, Mauvezin, y Carlos Taroco al policía Federico Rodríguez, condenado por la investigación paralela que ordenó hacer Penadés.