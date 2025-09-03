Caso Penadés: Jonathan Mastropierro defendió a la fiscal Ghione y dijo que tiene "derecho a un descanso mental" tras pedir licencia

Johnatan Mastropierro , uno de los denunciantes de Gustavo Penadés , criticó a la defensa del exsenador del Partido Nacional por intentar "sacar" a las víctimas del caso y defendió a Alicia Ghione , fiscal que se encuentra fuera de la investigación tras pedir licencia médica.

En una entrevista con Montevideo Portal, Mastropierro apuntó contra los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto , por encabezar una "estrategia de bajeza" para desacreditar a las víctimas y a Ghione.

"Ellos buscan también sacar a las personas que dicen: ‘Sí yo doy de baja a este y a este, ya no va a ser un delito continuado’. Es decir, tratan de limpiar el terreno desacreditando a quienes sostienen la causa ", relató Mastropierro.

En ese sentido, también hizo referencia a Romina Celeste Papasso , primera persona que denunció a Penadés públicamente. Para Mastropierro la exmilitante nacionalista, hoy en prisión, " quizá cometió errores como cualquiera , pero eso no hace a Penadés inocente". "Creo que Romina es víctima , como lo soy yo", agregó.

Consultado sobre la difusión de chats vinculados al caso entre Celeste y Paula Díaz, las dos involucradas en la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, Mastropierro lo vinculó a su caso: "Lo mismo hicieron conmigo cuando agarraron un celular. La Fiscalía cometió un error al incorporarlo, pero después empezaron a indagar y a exagerar. Se decía que había 700 videos con menores, cosa que no es así".

El denunciante afirmó que ahora ve el caso Penadés "desde afuera" porque en un momento se involucró "demasiado" y le dieron "palo", además relacionó este hecho con su formalización por enviar imágenes pornográficas de menores, por el que todavía continúa en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Sobre la exfiscal del caso, afirmó que “Ghione es una persona que se embanderó el caso en el buen sentido".

-lcm6530-jpg..webp Alicia Ghione, la fiscal del caso Penadés Foto: Leonardo Carreño.

“La mujer ha vivido presiones de todo tipo. La han querido enchastrar, le han querido tirar desde todos lados y se ha mantenido en pie. Es una mujer con años en la función pública y tiene derecho a un descanso mental. Te puedo asegurar que hizo todo lo que pudo”, insistió sobre la exfiscal del caso.

Por otra parte, recordó que la última vez que tuvo comunicación directa con Ghione fue en el marco de la denuncia que hizo a fines de abril por un presunto intento de soborno. “Me ofrecieron US$ 10.000 para cambiar mi versión. Ella me preguntó si tenía miedo, cómo estaba llevando todo el proceso, pero nada más. Todo estaba vinculado a la causa, no hubo nunca un interés en otro tema”, agregó.

"Si no fuera por el propio Penadés, que se hace la víctima de lo que él mismo ocasiona, la causa podría haber terminado antes o ya estaríamos en juicio”, aseguró Mastropierro, quien también afirmó que hay una “operación” destinada a mejorar la imagen del hoy imputado por más de 20 delitos sexuales.

Por último, contó que sufrió presuntas represalias en su contra. “Me encontré con la camioneta con las ruedas reventadas con cuchillos, me paraba la Policía de forma irregular, me hacían persecuciones, se metían en mi trabajo. Yo tengo seguridad, vivo en un barrio privado y tomo precauciones porque sé que son capaces de cualquier cosa”, contó.

“Van a buscar de cualquier forma una nulidad del juicio, van a ir por la quinta pata del gato”, sentenció sobre los defensores del exsenador.