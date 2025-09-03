Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / IMPUTADO

Caso Penadés: Jonathan Mastropierro defendió a la fiscal Ghione y dijo que tiene "derecho a un descanso mental" tras pedir licencia

El denunciante también aseguró que Romina Celeste Papasso "cometió errores, como cualquiera", pero que cree que "es víctima"

3 de septiembre 2025 - 15:54hs
Archivo: Jonathan Mastropierro

Archivo: Jonathan Mastropierro

Jonathan Mastropierro

Johnatan Mastropierro, uno de los denunciantes de Gustavo Penadés, criticó a la defensa del exsenador del Partido Nacional por intentar "sacar" a las víctimas del caso y defendió a Alicia Ghione, fiscal que se encuentra fuera de la investigación tras pedir licencia médica.

En una entrevista con Montevideo Portal, Mastropierro apuntó contra los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, por encabezar una "estrategia de bajeza" para desacreditar a las víctimas y a Ghione.

"Ellos buscan también sacar a las personas que dicen: ‘Sí yo doy de baja a este y a este, ya no va a ser un delito continuado’. Es decir, tratan de limpiar el terreno desacreditando a quienes sostienen la causa", relató Mastropierro.

Más noticias
Gustavo Penadés, exsenador de la República
FISCALÍA

"Ya no es secreto para nadie mi condición" y "nunca hablé del tema": Penadés fue imputado por un hecho de 2014 que involucra a un policía

Jonathan Mastropierro
JONATHAN MASTROPIERRO

Justicia extendió prisión domiciliaria para Mastropierro por tres meses; está imputado por enviar pornografía de menores

En ese sentido, también hizo referencia a Romina Celeste Papasso, primera persona que denunció a Penadés públicamente. Para Mastropierro la exmilitante nacionalista, hoy en prisión, "quizá cometió errores como cualquiera, pero eso no hace a Penadés inocente". "Creo que Romina es víctima, como lo soy yo", agregó.

Consultado sobre la difusión de chats vinculados al caso entre Celeste y Paula Díaz, las dos involucradas en la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, Mastropierro lo vinculó a su caso: "Lo mismo hicieron conmigo cuando agarraron un celular. La Fiscalía cometió un error al incorporarlo, pero después empezaron a indagar y a exagerar. Se decía que había 700 videos con menores, cosa que no es así".

El denunciante afirmó que ahora ve el caso Penadés "desde afuera" porque en un momento se involucró "demasiado" y le dieron "palo", además relacionó este hecho con su formalización por enviar imágenes pornográficas de menores, por el que todavía continúa en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Sobre la exfiscal del caso, afirmó que “Ghione es una persona que se embanderó el caso en el buen sentido".

-lcm6530-jpg..webp
Alicia Ghione, la fiscal del caso Penadés
Alicia Ghione, la fiscal del caso Penadés

“La mujer ha vivido presiones de todo tipo. La han querido enchastrar, le han querido tirar desde todos lados y se ha mantenido en pie. Es una mujer con años en la función pública y tiene derecho a un descanso mental. Te puedo asegurar que hizo todo lo que pudo”, insistió sobre la exfiscal del caso.

Por otra parte, recordó que la última vez que tuvo comunicación directa con Ghione fue en el marco de la denuncia que hizo a fines de abril por un presunto intento de soborno. “Me ofrecieron US$ 10.000 para cambiar mi versión. Ella me preguntó si tenía miedo, cómo estaba llevando todo el proceso, pero nada más. Todo estaba vinculado a la causa, no hubo nunca un interés en otro tema”, agregó.

"Si no fuera por el propio Penadés, que se hace la víctima de lo que él mismo ocasiona, la causa podría haber terminado antes o ya estaríamos en juicio”, aseguró Mastropierro, quien también afirmó que hay una “operación” destinada a mejorar la imagen del hoy imputado por más de 20 delitos sexuales.

Por último, contó que sufrió presuntas represalias en su contra. “Me encontré con la camioneta con las ruedas reventadas con cuchillos, me paraba la Policía de forma irregular, me hacían persecuciones, se metían en mi trabajo. Yo tengo seguridad, vivo en un barrio privado y tomo precauciones porque sé que son capaces de cualquier cosa”, contó.

“Van a buscar de cualquier forma una nulidad del juicio, van a ir por la quinta pata del gato”, sentenció sobre los defensores del exsenador.

Temas:

Jonathan Mastropierro Gustavo Penadés Alicia Ghione

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos