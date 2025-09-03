5 de Oro: resultados del miércoles 3 de setiembre EN VIVO

Este miércoles 3 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 77.500.000 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 7.892.663 y resultó vacante . Mientras que el Pozo de Plata que ponía en juego $ 752.399 que tuvo tres aciertos y que se repartieron $ 250.800 .

Mientras que el Pozo Revancha repartía $ 69.660.404 y también resultó vacante .

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 75 millones de pesos

JUEGOS DE AZAR 5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 31 de agosto en vivo

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12 .

El sorteo se repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 3/9/2025

Resultados del Pozo de Oro

03

47

29

31

14

Bolilla extra: 32

Resultados del Pozo Revancha

22

32

19

01

29

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.