Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 75 millones de pesos

Este miércoles 3 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 76 millones de pesos, lo que se traduce en casi dos millones de dólares (U$S 1.899.143) .

El Pozo de Oro sortea un total de 7 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 69 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.