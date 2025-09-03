Dólar
Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 75 millones de pesos

Habitualmente los sorteos del 5 de Oro se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

3 de septiembre 2025 - 8:45hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este miércoles 3 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 76 millones de pesos, lo que se traduce en casi dos millones de dólares (U$S 1.899.143).

El Pozo de Oro sortea un total de 7 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 69 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro

