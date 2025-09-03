El "gran anhelo" de Ignacio Ruglio con Diego Aguirre: la reunión que le dio "a entender" su continuidad en Peñarol y lo que hará si llega "algo grande" por el DT a fin de año

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, reveló que mantuvo una charla con el entrenador Diego Aguirre que le dio “a entender” que seguirá en el club en la próxima temporada , si bien podría llegar alguna propuesta por el DT a fin de año.

El titular carbonero fue consultado por si había hablado con el técnico sobre su continuidad el próximo año, para el que tiene contrato con el club.

“Ayer la reunión fue todo el plantel del año 2026”, dijo Ruglio a 100% Deporte de radio Sport 890, señalando que hablaron de la planificación para la próxima temporada.

“No lo charlamos (sobre su continuidad), pero si nos reunimos y me dice como quiere el plantel del año 2026… A tu pregunta, no lo charlé”, le dijo al periodista. “Pero el cuerpo de la charla me da a entender que me dijo ‘quiero esto, que este se quede, que veas la renovación de estos otros dos, a estos los voy a ir viendo en este tiempo porque no tengo una opinión formada si continuar o no…’. Es decir, él ya está pensado en el 2026. En su cabeza, más allá de que tiene contrato hasta final de 2026, ya está pensado en ese año”.

Ruglio también señaló qué hará en caso de que a Aguirre le llega alguna propuesta importante de algún club a fin de año.

“Si a Diego le viniera algo grande a final de 2025, voy a intentar hacer todos los esfuerzos para que se quede”, señaló. “Porque creo que Peñarol, si pudiéramos concretar, que después es difícil porque esto es una picadora de carne, que un mismo técnico esté tres años, creo que eso no pasa desde la época de Don Gregorio (Pérez)”.

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol

“Para el fútbol uruguayo, para un grande, que lográramos tener un técnico tres años, todo mi segundo período, que fue lo que intenté hacer con Mauricio Larriera en el primero, que después Mauricio no aguanto la presión, como dijo él y ya no estaba resistiendo el mundo Peñarol, a mí me daría bastante satisfacción hasta poder llegar a un grado de estabilidad de un club, que ya no sea un club estable económicamente, con la mejor infraestructura de Uruguay, que define todos los años, que volvió a competir internacionalmente, sino que aparte como un club grande que es, lograr mantener un técnico tres años sería un gran anhelo”, dijo.

El presidente aurinegro también mencionó que Aguirre recientemente declaró que se quedaría a vivir en Peñarol.

“No lo hablé directamente con él, pero ayer trabajamos el año 2026 y que tiene pensado él para 2026”, redondeó Ruglio. “Se lo nota cómodo trabajando en el club, está al día, se paga y las coas que nos pide las intentamos cumplir”.