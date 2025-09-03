Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

El acuerdo de Peñarol y Liverpool para cambiar de escenario el partido que jugarán por Copa AUF Uruguay

El encuentro único se jugará el próximo miércoles 10 de setiembre por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

3 de septiembre 2025 - 8:54hs
Liverpool le ganó a Peñarol por el Torneo Intermedio

Liverpool le ganó a Peñarol por el Torneo Intermedio

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol y Liverpool llegaron a un acuerdo para cambiar el escenario del partido único que disputarán por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y que en principio había sido fijado, y está fijado, en el Campeón del Siglo.

El encuentro se jugará el próximo miércoles 10 de setiembre a las 20:30 horas.

Ambos clubes acordaron que el partido se dispute en el Estadio Centenario.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Estadio Centenario
Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
PEÑAROL

"Me hago cargo": Javier Méndez explicó qué pasó en el gol de Racing a Peñarol, cómo lo superó y habló del "circo" que se armó por su festejo criticado por hinchas del equipo de Sayago

Giorgian De Arrascaeta de Uruguay ante Perú
ELIMINATORIAS

Tras entrenar en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol, Perú ya tiene a sus 11 titulares para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias

La iniciativa surgió de Peñarol, que quiere mejorar las condiciones de la cancha del Campeón del Siglo, la que no tiene su mejor estado por estos días.

De esa forma, los carboneros jugarán en el Campeón del Siglo este sábado ante Plaza Colonia y luego le darán “descanso” a su campo de juego.

20250812 Los hinchas de Peñarol madrugaron para colocar las banderas verticales en la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo, y otras en la Tribuna Damiani
Los hinchas de Peñarol madrugaron para colocar las banderas verticales en la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo, y otras en la Tribuna Damiani

Los hinchas de Peñarol madrugaron para colocar las banderas verticales en la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo, y otras en la Tribuna Damiani

Luego, Peñarol va a enfrentar a Liverpool en el Centenario por Copa AUF Uruguay, visitará a los negriazules en Belvedere por el Torneo Clausura el sábado 13 de setiembre y volverá a jugar de local ante Juventud de Las Piedras el 21 de setiembre, ya de regreso a su escenario.

Temas:

Peñarol Liverpool Copa AUF Uruguay Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos