El acuerdo de Peñarol y Liverpool para cambiar de escenario el partido que jugarán por Copa AUF Uruguay

Peñarol y Liverpool llegaron a un acuerdo para cambiar el escenario del partido único que disputarán por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y que en principio había sido fijado, y está fijado, en el Campeón del Siglo.

El encuentro se jugará el próximo miércoles 10 de setiembre a las 20:30 horas.

Ambos clubes acordaron que el partido se dispute en el Estadio Centenario.

La iniciativa surgió de Peñarol, que quiere mejorar las condiciones de la cancha del Campeón del Siglo, la que no tiene su mejor estado por estos días.

De esa forma, los carboneros jugarán en el Campeón del Siglo este sábado ante Plaza Colonia y luego le darán “descanso” a su campo de juego.

Luego, Peñarol va a enfrentar a Liverpool en el Centenario por Copa AUF Uruguay, visitará a los negriazules en Belvedere por el Torneo Clausura el sábado 13 de setiembre y volverá a jugar de local ante Juventud de Las Piedras el 21 de setiembre, ya de regreso a su escenario.