Fijaron los octavos de final de la Copa AUF Uruguay: Peñarol y Nacional conocieron sus calendarios y la particularidad de enfrentar a los mismos equipos en el Clausura

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay fijó en las últimas horas los octavos de final del torneo en el que Peñarol y Nacional jugarán contra Liverpool y Plaza Colonia, respectivamente, rivales a los que casualmente enfrentará pocos días después en la octava fecha del Torneo Clausura.

Esta instancia tendrá a ocho equipos de Primera División, a cuatro de la Segunda División Profesional, a uno de la Divisional C (Bella Vista) y a tres de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) que son Porongos de Flores, el vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes, Universitario de Salto, y Atlético Florida.

La fecha se abrirá el martes de la semana próxima con un partido que disputará dos campeones uruguayos: Bella Vista, que dio un gran golpe eliminando a Juventud , y Central Español, equipo que viene encaramado en posición de playoffs en Segunda.

El ganador de ese partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Oriental de La Paz y Defensor Sporting que se enfrentan el miércoles en el Palermo.

El ganador de Racing vs Boston River jugará en cuartos con el vencedor del duelo de equipos OFI que protagonizarán Universitario y Atlético Florida.

Peñarol jugará el miércoles a la hora 20.30 contra Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo.

Ambos equipos jugaron entre sí por este torneo en febrero de 2024, en la edición correspondiente a 2023 y Peñarol ganó de local 3-1 con tres goles de Leonardo Fernández. El partido se jugó en el Campeón del Siglo donde en diciembre de 2023, Liverpool se había consagrado campeón uruguayo por primera vez en su historia.

El ganador de la serie, la más atractiva y pareja de esta fase, chocará en cuartos con el vencedor de Cerro Largo y Tacuarembó.

Cerro Largo viene de ceder la punta del Torneo Clausura y chocará con el Tacuarembó de Julio Fuentes que intenta aferrarse con uñas y dientes a su posición de segundo en el ascenso, para lograr una de las plazas directas a Primera.

Nacional, por su parte, jugará el jueves a la hora 20.30 contra Plaza Colonia en el Gran Parque Central.

Si bien la intención de los dirigentes era llevar los partidos de local de la Copa AUF Uruguay al interior, donde Nacional tiene gran cantidad de hinchas, jugará en su casa porque la suspensión de cuatro partidos sin público en el Torneo Clausura, por incidentes causados por su barra, privó a muchos socios de poder ver a su club y los quieren compensar.

Nacional ya le ganó a Plaza en cuartos de final de 2024 de la Copa AUF Uruguay cuando el patablanca estaba en Segunda y le alineó un equipo suplente.

El ganador de la llave chocará con el vencedor del duelo entre Albion, líder con luz en Segunda, y Porongos, campeón 2024 de la Copa Nacional de Clubes de OFI.

El fin de semana siguiente a esta semana de Copa AUF Uruguay, Peñarol y Nacional jugarán con los mismos rivales por el Torneo Clausura.

En la séptima fecha del Clausura, Peñarol visitará a Liverpool en Belvedere el sábado 13 de setiembre a la hora 15.30, mientras que Nacional visitará a Plaza Colonia en el Suppici el domingo 14 de setiembre a la hora 18.00.

Día Hora Partido Cancha Martes 9 de setiembre 15.00 Bella Vista-Central Español Tróccoli Miércoles 10 de setiembre 14.00 Oriental-Defensor Sporting Palermo Miércoles 10 de setiembre 15.30 Racing-Boston River Parque Roberto Miércoles 10 de setiembre 20.30 Albion-Porongos Palermo Miércoles 10 de setiembre 20.30 Peñarol-Liverpool Campeón del Siglo Jueves 11 de setiembre 20.30 Cerro Largo-Tacuarembó Ubilla Jueves 11 de setiembre 20.30 Universitario de Salto-Atlético Florida Vispo Mari Jueves 11 de setiembre 20.30 Nacional-Plaza Colonia Gran Parque Central