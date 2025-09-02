Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Fijaron los octavos de final de la Copa AUF Uruguay: Peñarol y Nacional conocieron sus calendarios y la particularidad de enfrentar a los mismos equipos en el Clausura

La semana próxima se jugarán los octavos de final de la Copa AUF Uruguay: mirá días, horarios, canchas, partidos y cómo siguen las llaves

2 de septiembre 2025 - 12:49hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Leonardo Carreño

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay fijó en las últimas horas los octavos de final del torneo en el que Peñarol y Nacional jugarán contra Liverpool y Plaza Colonia, respectivamente, rivales a los que casualmente enfrentará pocos días después en la octava fecha del Torneo Clausura.

Esta instancia tendrá a ocho equipos de Primera División, a cuatro de la Segunda División Profesional, a uno de la Divisional C (Bella Vista) y a tres de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) que son Porongos de Flores, el vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes, Universitario de Salto, y Atlético Florida.

El ganador de ese partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Oriental de La Paz y Defensor Sporting que se enfrentan el miércoles en el Palermo.

Diego García y Maximiliano Silvera
POSICIONES

Peñarol es el nuevo líder del Torneo Clausura: mirá las posiciones de este certamen y de la Tabla Anual

Juan Pedro Damiani
PEÑAROL

Juan Pedro Damiani recibió con "sorpresa" la propuesta de Ignacio Ruglio para ser presidente honorario de Peñarol y dio ideas para mejorar el Campeón del Siglo

El ganador de Racing vs Boston River jugará en cuartos con el vencedor del duelo de equipos OFI que protagonizarán Universitario y Atlético Florida.

Peñarol jugará el miércoles a la hora 20.30 contra Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo.

Ambos equipos jugaron entre sí por este torneo en febrero de 2024, en la edición correspondiente a 2023 y Peñarol ganó de local 3-1 con tres goles de Leonardo Fernández. El partido se jugó en el Campeón del Siglo donde en diciembre de 2023, Liverpool se había consagrado campeón uruguayo por primera vez en su historia.

El ganador de la serie, la más atractiva y pareja de esta fase, chocará en cuartos con el vencedor de Cerro Largo y Tacuarembó.

Cerro Largo viene de ceder la punta del Torneo Clausura y chocará con el Tacuarembó de Julio Fuentes que intenta aferrarse con uñas y dientes a su posición de segundo en el ascenso, para lograr una de las plazas directas a Primera.

Nacional, por su parte, jugará el jueves a la hora 20.30 contra Plaza Colonia en el Gran Parque Central.

Si bien la intención de los dirigentes era llevar los partidos de local de la Copa AUF Uruguay al interior, donde Nacional tiene gran cantidad de hinchas, jugará en su casa porque la suspensión de cuatro partidos sin público en el Torneo Clausura, por incidentes causados por su barra, privó a muchos socios de poder ver a su club y los quieren compensar.

Nacional ya le ganó a Plaza en cuartos de final de 2024 de la Copa AUF Uruguay cuando el patablanca estaba en Segunda y le alineó un equipo suplente.

El ganador de la llave chocará con el vencedor del duelo entre Albion, líder con luz en Segunda, y Porongos, campeón 2024 de la Copa Nacional de Clubes de OFI.

El fin de semana siguiente a esta semana de Copa AUF Uruguay, Peñarol y Nacional jugarán con los mismos rivales por el Torneo Clausura.

En la séptima fecha del Clausura, Peñarol visitará a Liverpool en Belvedere el sábado 13 de setiembre a la hora 15.30, mientras que Nacional visitará a Plaza Colonia en el Suppici el domingo 14 de setiembre a la hora 18.00.

Día Hora Partido Cancha
Martes 9 de setiembre 15.00 Bella Vista-Central Español Tróccoli
Miércoles 10 de setiembre 14.00 Oriental-Defensor Sporting Palermo
Miércoles 10 de setiembre 15.30 Racing-Boston River Parque Roberto
Miércoles 10 de setiembre 20.30 Albion-Porongos Palermo
Miércoles 10 de setiembre 20.30 Peñarol-Liverpool Campeón del Siglo
Jueves 11 de setiembre 20.30 Cerro Largo-Tacuarembó Ubilla
Jueves 11 de setiembre 20.30 Universitario de Salto-Atlético Florida Vispo Mari
Jueves 11 de setiembre 20.30 Nacional-Plaza Colonia Gran Parque Central
Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025
Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025

Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025

Temas:

Copa AUF Uruguay Nacional Peñarol

