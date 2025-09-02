Tres partidos que marcaron la rivalidad de Uruguay con Perú: abucheos y silbidos, baile recibido y la mayor goleada

La selección uruguaya enfrentará este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que se juega la clasificación, la que sería la quinta consecutiva desde la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Asimismo, hay nueve futbolistas de este plantel uruguayo que de ver una nueva amonestación, se perderán el último encuentro de Eliminatorias ante Chile el próximo martes 9 a la hora 20.30 en Santiago.

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Tres partidos Uruguay vs Perú para la historia

Hubo tres encuentros en la historia que de alguna forma marcaron la rivalidad de Uruguay contra Perú, una selección que históricamente trata muy bien a la pelota y sabe complicar al adversario, más allá de que se encuentra en una posición muy mala en la tabla y casi sin chances de ir al Mundial 2026.

Esos partidos, como el de este jueves 4 de setiembre, se disputaron en el Estadio Centenario y si bien tuvieron resultados distintos, estuvieron marcados a fuego en la selección uruguaya.

El primero de ellos fue el 18 de julio de 1930, cuando se inauguró el Estadio Centenario y Uruguay debutó en el Mundial que luego ganaría.

El adversario era Perú que venía de caer 3-1 en su debut ante el otro integrante de la llave: Rumania.

nasazzi Los capitanes de Uruguay, José Nasazzi, y Perú, Antonio Maquilón, antes del partido entre ambas selecciones; fue durante la inauguración del Estadio Centenario y el debut uruguayo en Copas del Mundo

Uruguay, que era favorito no solo porque era local, sino porque venía de ser campeón mundial y olímpico en 1924 y 1928, terminó 0-0 el primer tiempo y se fue silbado y abucheado a los vestuarios que estaban en la Tribuna Olímpica contra la Ámsterdam en el segundo anillo.

Para el segundo período, a los 61', apareció el Manco Héctor Castro y convirtió el 1-0 en el arco de la Colombes, el primero en la historia del Estadio Centenario, para calmar un poco al propio público uruguayo, que seguía abucheando a los celestes. La prensa uruguaya al otro día, no tuvo piedad, pese a la victoria.

El segundo partido fue un baile peruano en el Centenario. Sucedió en 1981, en las Eliminatorias para España 82, y Uruguay venía de ganar la Copa de Oro pocos meses antes.

20241011 El peruano José Velásquez es marcado por Daniel Martínez, Ariel Krasouski y Juan Carlos Blanco de Uruguay El peruano José Velásquez es marcado por Daniel Martínez, Ariel Krasouski y Juan Carlos Blanco de Uruguay

Sin embargo, Perú fue un vendaval de fútbol y superó claramente a los celestes. El 2-1 del final fue mentiroso, y como la selección uruguaya empató en la vuelta en Lima 0-0, se quedó afuera de aquella Copa del Mundo.

El tercer encuentro entre Uruguay y los peruanos que quedó marcado, fue la goleada más grande conseguida por los celestes en la historia de las Eliminatorias.

Fue un tremendo 6-0 jugado todo con un furibundo ataque, el 17 de junio de 2008, con el Maestro Tabárez como técnico, y de cara a la clasificación al Mundial Sudáfrica 2010.

Diego Forlán fue la enorme figura de aquella fría noche con tres goles, en tanto que Carlos Bueno convirtió dos, y el restante fue obra de Sebastián Abreu en la hora.