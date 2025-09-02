Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

La selección uruguaya está pronta para jugar el primer partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario ante Perú, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que se juega la clasificación.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentan a un rival que está muy complicado en la tabla de posiciones y depende de otros resultados para ir a la Copa del Mundo.

Uruguay viene de vencer a Venezuela en su último encuentro disputado en junio pasado y con solo un empate contra los peruanos, clasificará a la siguiente fase.

Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto.

SELECCIÓN URUGUAYA Daniel Carreño cuestionó a Marcelo Bielsa por "romper" la estabilidad que tenía la selección uruguaya y que permitió desarrollar "cracks" como Suárez, Cavani o Forlán

ELIMINATORIAS AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Sobre el importante encuentro entre Uruguay vs Perú de este jueves en el Estadio Centenario, consultada al respecto, dio su versión de cómo saldrá el partido.

Análisis del partido:

Uruguay: La celeste viene de una victoria importante 2-0 contra Venezuela, lo que la posiciona en el cuarto lugar de la tabla de las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026 con 24 puntos. Un empate en este partido en casa le aseguraría la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Su desempeño como local ha sido históricamente sólido, y en los últimos dos enfrentamientos en el Estadio Centenario contra Perú, ha logrado la victoria por 1-0. A pesar de la ausencia de Darwin Núñez por suspensión, el equipo cuenta con una ofensiva potente y ha demostrado solidez en defensa.

La celeste viene de una victoria importante 2-0 contra Venezuela, lo que la posiciona en el cuarto lugar de la tabla de las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026 con 24 puntos. Un empate en este partido en casa le aseguraría la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Su desempeño como local ha sido históricamente sólido, y en los últimos dos enfrentamientos en el Estadio Centenario contra Perú, ha logrado la victoria por 1-0. A pesar de la ausencia de Darwin Núñez por suspensión, el equipo cuenta con una ofensiva potente y ha demostrado solidez en defensa. Perú: La situación de la selección peruana es mucho más complicada. Se encuentra en el noveno lugar de la tabla con solo 12 puntos, y sus opciones de clasificación son remotas. A lo largo de estas Eliminatorias, Perú ha tenido dificultades para anotar, especialmente como visitante, y ha perdido en 5 de sus últimos 6 partidos fuera de casa. Su último partido fue un empate 0-0 contra Ecuador.

Pronóstico y resultado:

Considerando el buen momento de Uruguay, su condición de local en el Estadio Centenario y la necesidad de asegurar su clasificación, sumado al difícil momento que atraviesa Perú, el pronóstico más probable es una victoria para Uruguay.

Un resultado de Uruguay 2-0 Perú o Uruguay 1-0 Perú es muy factible. Se espera un encuentro con pocos goles, ya que los enfrentamientos históricos entre ambos equipos suelen ser cerrados y con un bajo promedio de anotaciones.