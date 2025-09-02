AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está regalando entradas para el partido de la selección uruguaya ante Perú de este jueves a la hora 20:30 en el Estadio Centenario , el último que la celeste jugará de local por la penúltima fecha de las Eliminatorias, la que cerrará el próximo martes ante Chile en Santiago.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo de Marcelo Bielsa buscará sellar en su casa la clasificación directa al Mundial de 2026, para lo que necesita por lo menos un empate.

Hasta este lunes se habían vendido 26.500 entradas , lo que equivale a la mitad del aforo del estadio, por lo que el Centenario está lejos de lucir colmado como en otras instancias definitorias en pasadas Eliminatorias.

FISCALÍA "Los manejos son oscuros": Dehl y Palma declararon por la denuncia de los clubes contra la AUF

DIVISIONAL D El hijo del Cacique Medina que debutó en Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D

Entradas de regalo por parte de AUF

En las últimas horas se conoció que la AUF regala entradas a hinchas que estuvieron en anteriores partidos en el Centenario.

Vía correo electrónico, clientes de AUF registrados antes del 1° de setiembre recibieron una entrada de obsequio.

Además, les llegó una promoción de 10% de descuento para el boleto de un acompañante.

Los interesados que reciben el mail deben completar luego un formulario con sus datos.

Venta de entradas para Uruguay vs Perú

La AUF comunicó el pasado 16 de julio que desde el 19 de julio vende entradas para público general.

Los boletos se pueden adquirir a través del sitio www.auftickets.uy y en los locales de Red Pagos. Los niños menores hasta 5 años, inclusive, ingresan gratis acompañados por un adulto mayor de edad.

Estos son los precios que fijó la AUF para el partido ante Perú, en el que Uruguay buscará la clasificación al Mundial 2026:

20250716 Los precios de las entradas que fijó la AUF para el partido entre Uruguay vs Perú por Eliminatorias Los precios de las entradas que fijó la AUF para el partido entre Uruguay vs Perú por Eliminatorias

La selección uruguaya busca el boleto al Mundial 2026

La selección de Uruguay, cuarta con 24 puntos (los mismos que la quinta Paraguay), pretende sellar su pasaporte a la cita norteamericana de 2026 a costa de Perú, que con 12 unidades se aferra a una muy remota opción de repechaje.

La celeste llega a la penúltima fecha con novedades en la lista de convocados, como la del juvenil de 21 años Kevin Amaro, un polifuncional que juega como lateral, volante o extremo derecho de Liverpool, o la del lateral izquierdo del San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria.

Kevin Amaro en su primera convocatoria a la selección uruguaya Kevin Amaro en su primera convocatoria a la selección uruguaya Uruguay

Los peruanos de Óscar Ibáñez, que dependen de ganar tanto a Uruguay el jueves en Montevideo como a Paraguay el día 9 en Lima para, con una combinación de resultados, tener opciones de acceder a la repesca, tienen como principal noticia el regreso a la formación del centrocampista Yoshumar Yotún.

Una de las malas noticias para Ibáñez es que no podrá contra con el volante de creación Renato Tapia, reciente incorporación del Al Wasl emiratí, por acumulación de tarjetas amarillas.

La convocatoria de Uruguay

La AUF divulgó este lunes la lista de convocados por Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile.

Federico Valverde llegó este lunes al Complejo Celeste Federico Valverde llegó este lunes al Complejo Celeste Uruguay

En la lista aparecen el central de Barcelona Ronald Araujo, el volante del Tottenham Hotspurs Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal saudí Darwin Núñez.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo se perderán los partidos por sendas lesiones.

Otros futbolistas convocados son el lateral de Napoli Mathías Olivera y el centrocampista de Manchester United Manuel Ugarte.

Lista de convocados de Uruguay:

Goleros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Torino-ITA).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah-KSA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-GBR), Matías Viña (Flamengo-BRA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United-GBR), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Rodrigo Zalazar (Sporting Clube de Braga-POR) y Rodrigo Bentancur (Tottenham Spurs-GBR).

Atacantes: Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Cristian Olivera (Gremio-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Aguirre (América-MEX), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Federico Viñas (Real Oviedo-ESP) y Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA).