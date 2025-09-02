Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Jueves:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / ENCUESTA

Más de la mitad de la población tiene juicios intermedios sobre el rumbo de Uruguay, según encuesta de Equipos

Desde agosto de 2023 hasta hoy "las visiones han tendido a concentrarse en las categorías intermedias", asegura el informe

2 de septiembre 2025 - 21:35hs
20250722 Visita del presidente de España, Pedro Sánchez. Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

El 53% de los uruguayos tiene "posiciones intermedias" sobre el rumbo del país, compuesto por un 33% que dice que "está estable" y un 20% que asegura que "está estancado", según la última encuesta de Equipos Consultores.

Otro 29% afirma que el Uruguay "avanza" y un 16% cree que " retrocede", según los datos divulgados este martes en Subrayado de Canal 10.

El 29% que ve con buenos ojos el rumbo del primer semestre de Yamandú Orsi como presidente de la República, está compuesto por un 4% que dice que "se está desarrollando mucho" y por un 25% que entiende que se "avanza lento pero seguro".

Más noticias
El presidente Yamandú Orsi. Archivo
POLÍTICA

Encuesta de Factum sobre la gestión de Yamandú Orsi: la tercera parte de la población no aprueba ni desaprueba

Encuesta de Opción Consultores sobre el gobierno de Yamandú Orsi
ENCUESTA

Más del 40% de los uruguayos cree que la gestión de Yamandú Orsi es "ni buena ni mala", según la última encuesta de Opción

En tanto, los juicios negativos están compuestos por un 8% que dice que se "está retrocediendo" y otro 8% que afirma que el país "está en decadencia".

Opiniones agrupadas sobre el rumbo actual del Uruguay
Opiniones agrupadas sobre el rumbo actual del Uruguay

Opiniones agrupadas sobre el rumbo actual del Uruguay

La encuestadora afirma que "se consolida el predominio de las posiciones intermedias" y que "las visiones positivas son mayores entre los votantes del oficialismo y aumentan conjuntamente con la edad".

"Entre los opositores y los más jóvenes predominan las miradas moderadas", agrega el estudio.

Evaluación del rumbo del Uruguay por sesgos políticos y por edad

Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos políticos
Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos políticos

Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos políticos

Si bien quienes votaron a Orsi en el balotaje de noviembre de 2024 "tienen visiones más positivas sobre la situación actual del país que quienes votaron a Álvaro Delgado (...), que en ambos segmentos las categorías intermedias son las más mencionadas".

Los juicios intermedios alcanzan el 50% entre los votantes del hoy presidente y 57% entre quienes apoyaron a Delgado.

"Esto significa que ni la visión de los frenteamplistas es tan positiva, ni la visión de los votantes de la oposición es tan negativa sobre la marcha del país", agrega el estudio.

Por otra parte, Equipos afirma que "las diferencias por edad no son tan significativas, pero existen" y que están "particularmente vinculadas a las visiones positivas".

Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos de edad
Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos de edad

Opiniones sobre el rumbo actual del Uruguay por sesgos de edad

En la franja de 65 años en adelante, está nucleada la mayor parte de la población que cree que el país "avanza", un total del 32% de este grupo etario.

"A medida que aumenta la edad, mayor es la creencia de que el país avanza, mientras que a medida que la edad disminuye, se engrosan las categorías intermedias", según este relevamiento.

"Las visiones moderadas crecen", según Equipos Consultores

Línea histórica de las opiniones del rumbo actual del Uruguay
Línea histórica de las opiniones del rumbo actual del Uruguay

Línea histórica de las opiniones del rumbo actual del Uruguay

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, contó que en agosto de 2023 "los juicios estaban bastante divididos" entre las tres opciones agrupadas sobre el rumbo del país.

"En los últimos dos años –incluyendo parte del gobierno de Luis Lacalle Pou– las visiones han tendido a concentrarse en las categorías intermedias, al tiempo que disminuyen tanto las positivas como las negativas", señala la encuestadora.

"El proceso de concentración hacia el medio ya se esbozaba a mediados del 2024, pero se enfatizan luego de culminado el ciclo electoral y en el primer semestre del 2025, en el inicio del nuevo gobierno", sentencia el informe.

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 1.106 casos (704 casos presenciales y 402 telefónicos). El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1106 casos es de +- 2.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Preguntas aplicadas: tomando todo en cuenta, ¿cómo califica el rumbo actual del país?

Temas:

encuesta Equipos Consultores Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Uruguay - Perú se verá por televisión abierta
TELEVISIÓN

El partido de Uruguay ante Perú por Eliminatorias se verá por televisión abierta

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos