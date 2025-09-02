Dólar
/ Nacional / OFICIALISMO

Orsi sobre que el programa del FA es "impagable": "Los programas son guías, no tienen fecha de finalización"

El presidente también habló sobre la suba del gasoil y las críticas de la Federación Rural: "Sin dramatismos, hubo instancias anteriores donde el gasoil no subió"

2 de septiembre 2025 - 13:45hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes de un homenaje al fallecido expresidente José Mujica durante el décimo aniversario de la escuela agraria de UTU en Rincón del Cerro.

"La ciudad se come todo, pero en el Montevideo rural hay un mundo de gente que busca oportunidades", dijo en rueda de prensa, y añadió que "siempre" va a haber recursos para la UTU.

En cuanto al Presupuesto, destacó que es una "herramienta fundamental" para que funcione el país.

"Se va a analizar, a discutir, va a haber mucho ruido, pero como siempre en Uruguay, la sensatez de los actores políticos va a primar", aseveró.

Sobre las críticas de la oposición acerca de que el gobierno busca aumentar impuestos, dijo: "El tema impositivo es una discusión que está desde que en campaña nos planteamos aquello del Impuesto Global Mundial. Con las cifras reales de lo que son los compromisos y el déficit, hay que acotar un poco".

Consultado por las quejas Federación Rural (FR) ante la suba del gasoil y las posibles afectaciones para el campo, Orsi afirmó que "no va a pasar nada".

"Sin dramatismos. Hubo instancias anteriores donde el gasoil no subió. No son saltos ni cambios tan bruscos que puedan alterar tanto la economía", argumentó.

Acerca de los actos patrios y la posibilidad de modificarlos, mencionó que él "no tocaría absolutamente nada", aunque las ideas que surgieron "son a considerar".

Finalmente, habló de los dichos del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien aseguró que el programa del Frente Amplio es "imposible de pagar".

"Los programas son guías. Estos no tienen fecha de finalización, es una puntería. Después están los planes de gobierno y las prioridades", dijo, y añadió que un programa es para que se aplique en "cinco, diez o quince años".

"Puede haber diferencia en los planteos, pero yo tengo claro lo que es un programa y lo que es un plan de gobierno", cerró.

