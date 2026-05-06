Ronald Araujo dijo que Uruguay tiene una "gran selección" para el Mundial 2026 y destacó que fue "muy valiente" al pedir un descanso para atender su salud mental

Ronald Araujo aseguró que Uruguay tiene una "gran selección" para encarar el Mundial 2026 , en el que espera sacarse la "espinita" de no haber jugado la copa anterior, y valoró que se siente "muy bien" tras el descanso de un mes que pidió para atender su salud mental.

En una entrevista con DSports, el zaguero del Barcelona fue consultado sobre cómo vive la previa del Mundial, en el que la selección uruguaya debutará en menos de 40 días.

"El no poder jugar el mundial pasado me dejó esa espinita, la pasé muy mal , este lo enfrento con muchas ganas de poder disfrutarlo , ganas de que llegue el Mundial, porque creo que tenemos una gran selección" , expresó Araujo, que fue convocado por Diego Alonso para Qatar 2022 , pero no pudo jugar ninguno de los tres partidos ya que acarreaba una lesión.

El defensor destacó que en los últimos amistosos de la celeste, ante Inglaterra y Argelia, el combinado dio una "imagen buena", y cree que el equipo puede "seguir mejorando" gracias a la "calidad de jugadores" que tiene. "En un Mundial estoy seguro que lo vamos a hacer", sentenció.

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Ronald Araujo sobre su descanso: "Fue muy valiente decir que me pasó algo"

Araujo también se refirió al descanso que pidió en Barcelona para atender su salud mental, por el que estuvo fuera de las canchas desde fines de noviembre hasta el 11 de enero. En febrero, el zaguero explicó a Mundo Deportivo que "llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión", por lo que tras ser expulsado ante el Chelsea por la Champions League se dio cuenta de que necesitaba "hablar con profesionales y con el club".

Hoy, casi cinco meses después de su regreso a las canchas, el uruguayo afirmó que está "muy bien": "He aprendido muchísimo en este tiempo, me ha enseñado a crecer, a estar más maduro, a relativizar las cosas. Cuando te sentís bien podés ser vos y hacer las cosas que sabés hacer".

"Aprendí muchísimo de todo lo que me pasó, fue muy valiente decir que me pasó algo", continuó Araujo, que aseguró que hoy se siente "mejor persona", y que "cuando te sentís mejor en la cancha es diferente".

ronald araujo barcelona osasuna laliga españa 20260502 Ronald Araujo en el partido entre Osasuna y Barcelona por LaLiga de España Foto: EFE

Su compañero "más uruguayo" en el Barcelona

En la entrevista, Araujo fue consultado sobre quién creía que era su compañero "más uruguayo" dentro del Barcelona, y no dudó en mencionar a Ferrán Torres.

"Toma mate conmigo, sabe preparar el mate, le regalé uno. Le gusta el asado", expresó el defensor del club catalán.