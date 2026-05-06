Investigadora sobre ASSE: Cabildo Abierto planteó que si no hay acuerdo para conformar una sola no vota ni la del Frente Amplio ni la de los blancos

El diputado y coordinador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, le transmitió a los coordinadores del resto de los partidos políticos que no está dispuesto a votar dos investigadoras para trabajar sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que si no hay acuerdo para conformar una sola su partido no va a dar los votos para ninguna.

" Estamos de acuerdo con la investigadora, pero una sola ", dijo Perrone a El Observador.

La semana pasada los blancos presentaron una moción para crear una comisión investigadora que abarcara la gestión de ASSE desde 2015 a 2025. La oposición entiende que es necesario indagar en la gestión anterior a la de Leonardo Cipriani (presidente de ASSE entre 2020 y 2024) para tener una comparativa y porque hubo otra investigadora en 2018 a la que le quedaron temas por abordar.

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Inicialmente, esa postura tenía el respaldo del resto de los partidos de oposición que reúnen la mayoría necesaria para aprobarla. Sin embargo, desde el Frente Amplio tienen una visión distinta y creen que hay que investigar solo la gestión de Cipriani. El actual directorio de ASSE decidió presentar una denuncia penal por las contrataciones que la gestión hizo a la empresa de traslados ITHG y por convenios con el Círculo Católico y el Casmu.

Los blancos plantearon que estaban dispuestos también a votar esa investigadora porque no tienen nada para ocultar. Sin embargo, ahora Cabildo Abierto planteó que no tiene sentido crear dos comisiones y les pidió que se pongan de acuerdo.

Sin Cabildo Abierto la oposición no tiene los votos suficientes mientras que el Frente Amplio por sí solo tampoco reúne las mayorías necesarias.

En una postura similar está el Partido Colorado. "Dos investigadoras no tiene sentido", dijo el diputado y coordinador de la bancada colorada, Walter Verri. Si se llega a un acuerdo, la idea es votar la comisión investigadora el próximo lunes en una sesión extraordinaria.