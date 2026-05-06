ASSE rechaza recursos interpuestos por empresas de ambulancias y continúa con licitación para traslados en la que competirán los taxis

El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) levantó la semana pasada el efecto suspensivo de los recursos interpuestos por empresas de ambulancias contra la licitación para traslados no medicalizados, según confirmó El Observador.

ASSE se ampara en que la "Dirección de Recursos Materiales informa que la interrupción o demora en la contratación genera un vacío operativo en traslados y afecta directamente a usuarios vulnerables", según consta en la Agencia de Compras Estatales

De este modo, el llamado permanece en pie y se prorrogó su cierre –previsto inicialmente para el pasado martes– para el próximo martes 12 de mayo.

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Los recursos de revocación, jerárquico y anulación en subsidio contra la licitación habían sido presentados semanas atrás por las compañías de emergencias Russomando y Drot con el respaldo de la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa).

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, había cuestionado en entrevista con El Observador que la iban a impugnar para “ganar tiempo y dinero”, insinuando que detrás de la maniobra estaba la empresa que hoy desempeña este servicio vía compra directa: UTAM, que durante el período pasado funcionó bajo el nombre de ITHG.

A raíz del llamado, ASSE comenzó una experiencia “piloto” en que derivó una serie de traslados a la Gremial Única del Taxi. El presidente de la patronal, Óscar Dourado, había declarado a El País que el taxi se presentaría a la licitación.

La Licitación Pública N° 10.021/2026 fue convocada semanas atrás bajo el rótulo de “Contratación de Servicio de Traslados comunes para usuarios de ASSE no medicalizados en Montevideo, Zona Metropolitana y Canelones". Los traslados implican disponer de vehículos y choferes pero no requieren de atención médica.

Danza había expresado que “hoy los traslados no médicos le cuestan a ASSE unos US$ 11 millones al año desde 2022 por compra directa”, un monto que “hay que reducirlo”. “Entonces hicimos un llamado a licitación para un traslado diferente y en el interín estamos haciendo un plan piloto donde aproximadamente el 20% se lo hemos dado a Radio Taxi”, había afirmado el presidente de ASSE, quien valoró que el servicio había asegurado ingreso a barrios complicados y sin demoras.

“Si esto pasa del 20% al 100%, en todo el año gastaríamos menos de US$ 1 millón al año, porque el mismo traslado que con el taxi nos cuesta entre $300 y $400, la empresa nos cobra $9.000, más de 20 veces que lo que pagamos en taxis”, defendía en ese sentido.

La convocatoria a los taxis fue objeto de polémica y motivó que Danza fuera citado al Parlamento por el diputado del Partido Nacional, Amín Niffouri.

El legislador blanco había cuestionado en una nota con el periodista Leonardo Sarro las garantías de higiene y seguridad que pueden ofrecer los taxis para pacientes con problemas de movilidad o dializados.

Danza, por el contrario, defendió el desempeño que han mostrado hasta ahora.