"La van a impugnar para ganar tiempo y dinero": Danza arremetió contra empresa que busca anular licitación sobre traslados de ASSE ante participación del taxi

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , defendió la apertura de una licitación para traslados de pacientes no medicalizados en el área metropolitana ante la noticia de que la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa) impugnará el llamado por un supuesto acuerdo entre el prestador público y Gremial Única del Taxi .

“Hoy hay una empresa contratada de forma directa que desde 2022 hace traslados de pacientes medicalizados y no medicalizados”, dijo Danza a El Observador, en referencia a la Unidad de Traslados y Asistencia Médica ( UTAM ), que hoy está al frente de la compañía que durante el período pasado funcionó bajo el nombre de ITHG y que estuvo bajo la lupa tanto del Frente Amplio como del actual directorio.

“Para pacientes no medicalizados tienen autos con chofer sin médico y sin enfermeros que llevan a las personas a hacerse estudios o tratamientos; personas que si tuvieran recursos económicos irían por sus propios medios, que si no la llevás pierde el estudio, la diálisis, la tomografía”, planteó Danza. “La gente con recursos iría en su vehículo y paga el estacionamiento; en este caso, si no hacemos eso, la gente pierde los turnos, o se muere sin dializar. Hace mucho que ASSE asume como parte de su rol social el traslado de personas que no tienen enfermedades agudas”.

Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia impugnará la licitación para el traslado de pacientes de ASSE tras acuerdo del prestador con taxis

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El directorio lanzó semanas atrás la Licitación Pública n.º 10021/2026 para estos “traslados comunes” por hasta 150 mil kilómetros anuales. Por sus características –obliga a que los tiempos de respuesta no sean mayores a los 30 minutos y a que se cuente con capacidad de realizar hasta 50 viajes de forma simultánea cada día–, el llamado autoriza a los taxis a participar. El presidente de la patronal, Óscar Dourado, había declarado que se presentarán en la licitación.

20240918 Taxis estacionados en Montevideo. Taxis estacionados en Montevideo. Foto: Inés Guimaraens

“Hoy los traslados no médicos le cuestan a ASSE unos US$ 11 millones al año desde 2022 por compra directa. Ese costo, en un país con un margen fiscal estrecho, hay que reducirlo. Entonces hicimos un llamado a licitación para un traslado diferente y en el interín estamos haciendo un plan piloto donde aproximadamente el 20% se lo hemos dado a Radio Taxi”, expuso el presidente de ASSE, y detalló que llevan efectuándose 180 viajes en el área metropolitana bajo esta modalidad, con ingresos a barrios complicados y sin ninguna demora.

“Si esto pasa del 20% al 100%, en todo el año gastaríamos menos de US$ 1 millón al año, porque el mismo traslado que con el taxi nos cuesta entre $300 y $400, la empresa nos cobra $9.000, más de 20 veces que lo que pagamos en taxis”, defendió Danza y añadió que el ahorro anual de US$ 10 millones está proyectado para reinvertirse en la flota de ambulancias de ASSE que hoy “está en un estado delicado”.

Danza cuestionó la impugnación anunciada por la Cuasa, que ya se comunicó con el Ministerio de Trabajo para advertirle sobre las consecuencias que podría tener el convenio con los taxis para sus puestos de trabajo.

“Si van a impugnar la licitación, la van a impugnar para ganar tiempo, porque eso tiene efectos suspensivos sobre la licitación. Van a ganar tiempo y dinero”, criticó el presidente de ASSE.

“La impugnación de licitaciones es un mecanismo habitual de las empresas. Cuando una empresa se da cuenta que va a perder, impugna y quedan ellos con compra directa”, continuó.

Danza expuso que el llamado cerrará el 20 de abril y que estiman sobre mediados de año que estará pronta la adjudicación que defina la comisión asesora del organismo.

ASSE Foto: Gastón Britos / FocoUy

Las críticas de la oposición

El diputado blanco Amín Niffouri solicitó esta semana la comparecencia del directorio de ASSE ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para que el organismo brinde “las explicaciones pertinentes” sobre el "acuerdo recientemente suscrito entre ASSE y la Gremial Única del Taxi para el traslado de usuarios no medicalizados, así como la Licitación Pública n.º 10021/2026 transmitida por la Unidad Ejecutora 068 para el mismo cometido".

Niffouri advirtió en una nota con el periodista Leonardo Sarro que el argumento de ASSE respecto a los ahorros no implique “bajar la calidad de atención a los usuarios”. “Para un paciente con problemas de movilidad, ¿lo adecuado es un traslado en taxi con mampara? A un paciente dializado, ¿le estamos dando las garantías para trasladarlo en taxi?”, cuestionó.

Consultado al respecto, Danza sostuvo que los taxis ofrecen “las mismas garantías que los vehículos actuales”, que van con chofer y sin equipamiento, a la vez que los pliegos exigen que haya “buenas condiciones de higiene”.