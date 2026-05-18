Alerta en Tacuarembó: una bebé de dos meses murió por púrpura fulminante

Una bebé de dos meses murió en Tacuarembó este fin de semana tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el centro médico del departamento a raíz de un caso de púrpura fulminante.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el periodista local Marcos Ademar Pereira, el fallecimiento de la menor ocurrió a las pocas horas de ser ingresada en el Hospital de Tacuarembó .

En diálogo con el medio local Radio Tacuarembó 1280 AM, la doctora del caso, Ley Milene Jaime, se refirió al hecho, manifestó su "solidaridad con la familia" y destacó que el personal se encuentra "afectado" por lo que pasó.

El bebé de seis meses que fue baleadoen Malvín Norte se encuentra "estable" y con una "buena evolución"

Tras esto, y en cuanto a la bebé, la pediatra señaló que esta había sido llevada al centro médico el sábado por una fiebre de casi 40 °C de "difícil manejo en la emergencia" .

Tras varios análisis, el personal médico detectó un caso severo de leucopenia —caída crítica de los glóbulos blancos— y confirmó el colapso del sistema inmunitario del bebé.

"Al ver los signos clínicos de la niña, la ingresamos a CTI. Se monitorizó, se le realizó toda la paraclínica correspondiente, se le hizo la punción lumbar, pero la niña rápidamente se descompensó. Luego salieron unas lesiones purpúricas en piel, indicativas de una púrpura fulminante por una meningococemia", dijo.

Según dijo la profesional, en menos de dos horas de ingreso al CTI la niña "realizó un paro cardiorrespiratorio que, a pesar de las maniobras de RCP que se realizaron, lamentablemente falleció", agregó.

Tras análisis post mortem, informó la doctora, confirmaron que la bebé había fallecido ante un caso de púrpura fulminante por meningitis.

La meningococemia es una enfermedad bacteriana grave que puede afectar diferentes partes del cuerpo, y aunque en la mayoría de los casos no tiene consecuencias severas, en ocasiones puede comprometer las meninges, provocando meningitis, o como ocurrió en este caso, llegar a la sangre y producir púrpura fulminante. Esta forma de la enfermedad avanza de manera extremadamente rápida y es potencialmente fatal.

La transmisión de la meningitis meningocócica ocurre de persona a persona, principalmente a través de secreciones respiratorias. Para que se produzca la transmisión, es necesario un contacto estrecho, como el que se da entre personas que viven en el mismo hogar, comparten el mismo dormitorio, o se encuentran en lugares de hacinamiento como guarderías y escuelas. El período de incubación de la enfermedad es de 2 a 4 días, y una persona enferma deja de ser infectante 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento con antibióticos adecuados.

Cuatro puntos clave para entender la púrpura fulminante según la Sociedad Uruguaya de Pediatría: