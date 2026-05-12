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Imputaron a un hombre por encubrimiento del asesinato de un bebé de 1 año en Colón

Por otra parte, la Justicia también imputó a otro hombre, pero por el caso de un bebé de seies meses en Malvín Norte

12 de mayo de 2026 17:49 hs
Operativos policiales&nbsp;

Operativos policiales 

Foto: Ministerio del Interior

Un hombre de 46 años fue imputado por encubrimiento en el caso del bebé de un año que murió en un tiroteo en Colón cuando viajaba con su padre en un auto a fines de abril.

La Justicia le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno.

El imputado fue detenido el pasado lunes en el barrio Conciliación en el marco de operativos vinculados al caso.

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Por otra parte, la Justicia también imputó a otro hombre, en este caso vinculado al caso de un bebé de seis meses que resultó herido de bala en Malvín Norte, mientras estaba en su casa.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, este hombre fue imputado como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Deberá cumplir prisión preventiva como medida cautelar por 180 días.

El bebé estuvo en CTI, pero ya se encuentra estable internado en el Hospital Pereira Rossell. Este episodio y el de Colón no están vinculados, así como tampoco lo están los detenidos.

En el caso de Colón, por el cual ya hay un imputado, el padre que viajaba junto a su hijo en el auto recibió tres disparos. Junto con el bebé fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el menor murió producto de las heridas.

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