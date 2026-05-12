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Justicia dispuso que Moisés Martínez siga en prisión domiciliaria pese a constatar incumplimientos

La Fiscalía de Homicidios de 1° Turno, a cargo de Sabrina Flores, había denunciado tres incumplimientos a la prisión domiciliaria por parte de Martínez; la Fiscalía apeló la decisión de este martes

12 de mayo de 2026 15:51 hs
Moisés Martínez en una audiencia judicial de abril. Archivo

Moisés Martínez en una audiencia judicial de abril. Archivo

Foto: Leonardo Carreño/FocoUy

La Justicia resolvió que Moisés Martínez continúe en prisión domiciliaria, pese a que se constataron al menos tres incumplimientos, que fueron denunciados por la Fiscalía, confirmaron fuentes judiciales a El Observador.

Martínez, de 28 años y condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre de 15 disparos, había sido enviado a prisión domiciliaria el pasado 20 de abril por la jueza María Noel Odriozola mientras sigue el proceso en su contra, ya que la condena en primera instancia todavía no está firme.

Hasta ese momento, Martínez permanecía en prisión efectiva. La jueza Odriozola dispuso que fuera a domiciliaria, pero con el control de dos dispositivos: la tobillera electrónica y una baliza que se instala en el domicilio de forma fija y advierte al Ministerio del Interior si hay incumplimientos.

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Según informó Telemundo, los tres incumplimientos a la prisión domiciliaria por parte de Martínez se constataron el 26 de abril.

El viernes 1° de mayo, Martínez debió ser trasladado a un centro de salud tras ingerir elevadas dosis de psicofármacos, en lo que la familia y su abogado, Rodrigo Rey, aseguraron que consistió en un intento de autoeliminación.

Tras una primera atención en la policlínica de Capitán Tula, Martínez fue trasladado al Hospital Pasteur, donde permaneció bajo vigilancia por una descompensación de su salud mental.

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