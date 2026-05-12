La reacción del Cebolla Rodríguez luego del golazo de Abel Hernández que le dio la victoria a Peñarol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Peñarol derrotó prácticamente en la hora 3-2 a Cerro Largo este lunes por la noche en Melo por lo que fue la última fecha del Torneo Apertura, con un verdadero golazo de chilena de Abel Hernández y le recortó 3 puntos a Racing, campeón del certamen y puntero de la Tabla Anual, a la vez que que le lleva 5 unidades a su eterno rival, Nacional.

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De esta forma, dentro de un Torneo Apertura que fue muy malo y en el que terminaron cuartos, los dirigidos por Diego Aguirre aún se mantienen cerca en la pelea por el título de la Liga AUF Uruguaya.

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La reacción del Cebolla Rodríguez tras el golazo de Abel Hernández

El golazo de Abel Hernández casi en la hora que le dio el triunfo a Peñarol en Melo ante Cerro Largo por el Torneo Apertura, fue un bálsamo no solo para el equipo, que llegaba con ocho partidos sin poder ganar, sino también para el delantero que necesitaba anotar.

En ese contexto, tanto él como el propio Diego Aguirre lo festejaron como si fuera un tanto de una final.

Pero también uno de los últimos ídolos de Peñarol como el Cebolla Rodríguez, lo celebró a la distancia.

Su reacción ante el gol, la subió en una historia de Instagram: "Claro que sííí, Abelito".

Aquí se puede ver el posteo de Cristian Rodríguez: