Peñarol derrotó prácticamente en la hora 3-2 a Cerro Largo este lunes por la noche en Melo por lo que fue la última fecha del Torneo Apertura, con un verdadero golazo de chilena de Abel Hernández y le recortó 3 puntos a Racing, campeón del certamen y puntero de la Tabla Anual, a la vez que que le lleva 5 unidades a su eterno rival, Nacional.
La reacción del Cebolla Rodríguez luego del golazo de Abel Hernández que le dio la victoria a Peñarol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura
Uno de los últimos ídolos carboneros celebró el tanto del delantero que le dio una victoria muy importante al equipo de Diego Aguirre