El regreso más esperado: dos gigantes de la Premier League se disputan el fichaje de Darwin Núñez

El mercado de pases europeo comienza a tomar temperatura y el nombre de Darwin Núñez se ha posicionado, una vez más, en el epicentro de la escena internacional.

Tras confirmarse que el delantero uruguayo no continuará en el Al-Hilal de Arabia Saudita -luego de alcanzar un acuerdo estratégico con los dueños del club para priorizar su desarrollo competitivo y deportivo-, algunas de las potencias de la Premier League no han tardado en reaccionar.

Según informa el diario británico Daily Star, el futuro de Darwin Núñez está muy cerca de sellarse en Inglaterra, por lo que podría volver a ese país tras sus títulos conseguidos con Liverpool, que decidió venderle su ficha a Al-Hilal.

Newcastle United y Chelsea son los dos clubes que manifestaron un interés formal para concretar su fichaje de cara al mes de julio. Ambos proyectos ven en el goleador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa la pieza faltante para potenciar sus ofensivas en una temporada que promete ser sumamente exigente.

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El paso de Darwin por el fútbol saudí dejó en claro que su capacidad goleadora permanece intacta, pero la necesidad de competir en el máximo nivel europeo para mantenerse en la consideración estelar de Bielsa, fue clave en su decisión de salir. El acuerdo alcanzado con la dirigencia de Al-Hilal facilitó este escenario, permitiendo que el jugador gestione su regreso a la liga más competitiva del mundo sin las trabas contractuales que suelen dilatar estas operaciones.

Para Chelsea, la llegada de Darwin Núñez representaría el "9" de referencia que han buscado incansablemente para complementar su joven esquema.

Por su parte, Newcastle United, respaldado por un sólido proyecto financiero y deportivo, busca dar el golpe definitivo en la mesa para consolidarse en los puestos de Champions League, y ven en la potencia física y la velocidad del uruguayo el perfil ideal para su estilo de juego directo.

Con el acuerdo de salida ya firmado y las ofertas sobre la mesa, el mes de julio se perfila como el momento de la verdad. Darwin Núñez se prepara para cerrar su etapa en el fútbol asiático con la convicción de quien sabe que su lugar de pertenencia sigue estando en las grandes noches europeas.

El uruguayo no puede jugar de aquí al final de la temporada ya que no está habilitado por su propio club, tras la llegada de Karim Benzema.

No obstante, viene de coronarse campeón con Al-Hilal de la Copa del Rey, el pasado viernes.

El uruguayo no juega desde el pasado mes de febrero debido a dicha prohibición, aunque en marzo jugó con la selección uruguaya algunos minutos.

La decisión de abandonar la comodidad económica de Riad por la intensidad física de la Premier League no es solo un movimiento de mercado; es una declaración de principios deportivos. En el horizonte del artiguense no solo aparece el desafío de vestir una nueva camiseta de peso, sino también la responsabilidad de liderar el recambio generacional de la celeste en un ciclo mundialista que no perdona falta de ritmo.

El desenlace de esta operación marcará un antes y un después en el actual mercado estival. Si se decanta por Londres, Chelsea le ofrecerá la vitrina mediática de un club en constante reconstrucción que urge de un ídolo en el área.

Si, en cambio, elige St James' Park, se convertirá en el estandarte de un Newcastle que quiere dejar de ser una amenaza emergente para transformarse en una realidad dominante. En ambos casos, el fútbol inglés y en caso de que se dé, recuperará a un delantero indescifrable, capaz de generar el caos en las defensas rivales con una zancada que parece no tener techo.