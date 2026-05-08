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Darwin Núñez se coronó campeón con Al-Hilal y recibió el trofeo de las manos del propio rey de Arabia Saudita; mirá los videos

El uruguayo se quitó respetuosamente una gorra que tenía, para estrecharle la mano al monarca

8 de mayo de 2026 18:35 hs

El delantero de la selección uruguaya, Darwin Núñez, celebró este viernes en la tardecita uruguaya su primer título con Al-Hilal de Arabia Saudita, al ganar la Copa del Rey y recibir de manos del propio rey de ese país, el trofeo.

El primer título de Darwin Núñez en Arabia Saudita

Darwin Núñez festejó en pleno campo de juego con el trofeo que le entregó el rey de Arabia Saudita al ganar la Copa del Rey.

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Nahitan Nández fue figura ante Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar, en el triunfo de Al-Qadsiah sobre Al-Nassr

Previamente, hizo la fila para estrecharle la mano y recibir la copa que le correspondía, y cuando lo fue a saludar, respetuosamente se quitó la gorra.

darwin feliz
Darwin Núñez, con gorra, aparece sonriente con el trofeo que le entregó el rey de Arabia Saudita y la propia Copa del Rey ganada a un costado

Darwin Núñez, con gorra, aparece sonriente con el trofeo que le entregó el rey de Arabia Saudita y la propia Copa del Rey ganada a un costado

Ya a la hora en la que levantaron la copa en sí, estaba nuevamente con la gorra puesta y era el único en tener una, pero sí celebró de lo lindo.

Cabe señalar que Darwin Núñez disputó dos encuentros con Al-Hilal en esta Copa del Rey.

Estuvo en el 1-0 a Al-Okhood el 28 de octubre del año pasado, y luego en el 4-1 contra Al-Fateh el 29 de noviembre.

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