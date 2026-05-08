Darwin Núñez se coronó campeón con Al-Hilal y recibió el trofeo de las manos del propio rey de Arabia Saudita; mirá los videos

El delantero de la selección uruguaya, Darwin Núñez , celebró este viernes en la tardecita uruguaya su primer título con Al-Hilal de Arabia Saudita, al ganar la Copa del Rey y recibir de manos del propio rey de ese país, el trofeo.

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El futbolista, como publicó en su momento Referí, no juega desde el pasado mes de febrero con su club, aunque en esa ocasión, por Champions League de Asia.

Darwin Núñez no puede jugar más por actividad local debido a la decisión del club y de su técnico, el italiano Simone Inzaghi, de contratar a Karim Benzema, por lo que jugó la primera mitad y algo más de la Saudi Pro League el año pasado (que continúa en estos días y que pelean el título con Al-Nassr de Cristiano Ronaldo), y la Copa del Rey, pero también en 2025.

Darwin Núñez festejó en pleno campo de juego con el trofeo que le entregó el rey de Arabia Saudita al ganar la Copa del Rey.

Nahitan Nández fue figura ante Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar, en el triunfo de Al-Qadsiah sobre Al-Nassr

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Previamente, hizo la fila para estrecharle la mano y recibir la copa que le correspondía, y cuando lo fue a saludar, respetuosamente se quitó la gorra.

darwin feliz Darwin Núñez, con gorra, aparece sonriente con el trofeo que le entregó el rey de Arabia Saudita y la propia Copa del Rey ganada a un costado

Ya a la hora en la que levantaron la copa en sí, estaba nuevamente con la gorra puesta y era el único en tener una, pero sí celebró de lo lindo.

Cabe señalar que Darwin Núñez disputó dos encuentros con Al-Hilal en esta Copa del Rey.

Estuvo en el 1-0 a Al-Okhood el 28 de octubre del año pasado, y luego en el 4-1 contra Al-Fateh el 29 de noviembre.