La foto de Darwin Núñez a 45 días del Mundial 2026, entrenando en Al Hilal, sin jugar y a la espera de que termine el campeonato de Arabia Saudita

A 45 días para el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, Darwin Núñez entrenó este jueves con el plantel de Al Hilal , su equipo, en el que no juega debido a la decisión del club de sacarlo del plantel de la Saudi Pro League para que su cupo sea ocupado por Karim Benzema , quien llegó a mitad de temporada.

Por ese motivo, el uruguayo solo ha disputado partidos por la Liga de Campeones de Asia, en la que el club azul quedó eliminado el pasado 13 de abril, cuando no fue convocado, por octavos de final frente a Al Sadd de Catar.

Con Al Hilal, Darwin jugó su último partido por la liga saudí el 2 de febrero, por la fecha 20.

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Y por la Champions asiática, su último juego fue el 16 de febrero.

Mientras que sus últimas presentaciones fueron con la selección, en los amistoso de fines de marzo ante Inglaterra y Argelia en los que fue suplente.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

En la celeste están al tanto de su situación y, como informó Referí, ejecutaron un plan para que el delantero llegue en la mejor forma a la concentración previa al Mundial 2026.

A la espera de que termine la temporada

Mientras tanto, Darwin entrena en Al Hilal pero no juega, a la espera de que termine la Saudi Pro League, a la que le quedan quedan las últimas cinco fechas.

El 21 de mayo será la última etapa que cerrará la actividad y el ciclo del uruguayo en Al Hilal en esta temporada. Todo indica que el artiguense cambiará de club nuevamente luego de llegar a los saudíes a mitad de 2025 tras dejar Liverpool de Inglaterra.

Y en ese espera, el delantero cuenta los días para volver a jugar, lo que será con la selección de Bielsa en los amistosos previos al Mundial 2026, aún por confirmarse, para llegar de la mejor forma al debut del Mundial 2026 el 15 de junio en Miami, justamente ante Arabia Saudita.

Lidera Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo runs for the ball with Hilal's Uruguayan forward #07 Darwin Nunez during the Saudi Pro League football match between Al-Hilal and Al-Nassr at Kingdom Arena stadium in Riyadh on January 12, 2026. (Photo by F Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita FOTO: AFP

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero.