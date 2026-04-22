A 50 días del Mundial 2026, así llegan los futbolistas que se perfilan para integrar la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

En 50 días , el próximo 11 de junio, México y Sudáfrica darán inicio en el Estadio Azteca al Mundial 2026 . Con poco tiempo para el arranque, los entrenadores de los 48 países participantes comienzan a delinear los detalles finales de la lista de futbolistas que llevaran al torneo y Marcelo Bielsa , entrenador de la selección uruguaya , no es la excepción.

Como informó Referí semanas atrás, el técnico argentino tiene el 95% del plantel celeste definido , con la situación de Joaquín Piquerez , lesionado en el amistoso ante Inglaterra, como la principal duda.

Esto permite repasar cómo llegan los futbolistas celestes que se perfilan para integrar la lista de 26 convocados al Mundial 2026, así como los jugadores que siguen en carrera para meterse en los planes de Bielsa.

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Todo indica que Bielsa llevará a Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera como sus tres goleros para el Mundial. El primero se perfila como el titular del arco celeste, y lleva 15 partidos disputados este año con el Internacional de Porto Alegre, con 15 goles recibidos. Se perdió el último partido contra Mirassol por una lesión muscular.

Mele, que durante el ciclo Bielsa se consolidó como alternativa de Rochet, es uno de los jugadores con menos minutos en el actual semestre: solo jugó tres partidos en lo que va del año en el Monterrey, todos por la Concacaf Champions League.

Muslera, en tanto, volvió del retiro de la selección tras una charla con Bielsa, y pasó de no estar durante cuatro años a atajar en el amistoso ante Inglaterra. El arquero de 38 años, con 134 partidos con la celeste y el único ganador de la Copa América 2011 que sigue en el combinado, lleva 12 partidos jugados este año con Estudiantes de La Plata, equipo en el que es titular.

La vuelta de "Nando" dejó casi sin chances a Franco Israel, que durante los últimos años se había consolidado como tercer arquero de la selección. El golero de 26 años solo jugó 10 partidos esta temporada en el Torino, luego de que una lesión a fines de 2025 lo alejara de la titularidad del conjunto italiano.

Los defensas

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Se espera que Bielsa lleve entre ocho y nueve defensores a la Copa del Mundo. Para el lateral derecho irán Nahitan Nández y Guillermo Varela: Nahitan es titular indiscutido en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, en el que lleva ocho goles en 31 partidos esta temporada, mientras que Varela es uno de los fijos en el once del Flamengo, con 17 partidos jugados este año.

Los zagueros serán Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Santiago Bueno. El primero alternó más suplencias que titularidades en el Barcelona desde que volvió en enero del descanso que solicitó para tratar su salud mental, con 34 partidos y cuatro goles en esta temporada. Lo de "Josema" mantiene en alerta a la celeste, ya que se perdió los últimos cuatro partidos del Atlético de Madrid por una lesión muscular, la tercera que sufre en el último año. Lleva jugados 24 partidos, en los que anotó un gol.

Cáceres, uno de los jugadores que más le ha rendido a Bielsa, es titular en el América de México, con participación en 17 de los 22 partidos del club mexicano este semestre. Bueno también es titular en el Wolverhampton de Inglaterra, que descendió con varias fechas de antelación de la Premier League al Championship. Lleva 29 partidos jugados, con tres tantos.

Para el lateral izquierdo los futbolistas que corren con más chances son Mathías Olivera (que con Bielsa también jugó de zaguero) y Matías Viña. El primero va 30 partidos jugados en el último año en el Napoli, club en el que recuperó la titularidad tras un mes de enero en el que casi no tuvo minutos. El segundo se recuperó de una larga lesión en 2025 en el Flamengo, y este año pasó a River Plate, donde alterna la titularidad con Marcos Acuña y ya tiene 11 partidos jugados.

En este puesto es donde entra la duda de Joaquín Piquerez. El lateral del Palmeiras sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra y fue operado a 71 días del Mundial, con un tiempo estimado de recuperación de dos meses. Si llega al torneo, será con lo justo y con tres meses sin jugar.

Los mediocampistas

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Bielsa llevará a seis centrocampistas al Mundial, con Federico Valverde encabezando la lista. El capitán del Real Madrid viene en un semestre inspirado, dentro de una temporada del merengue que se encamina a terminar sin títulos. Lleva jugados 46 partidos con nueve goles anotados, todos en el actual semestre.

El otro baluarte es Rodrigo Bentancur. El centrocampista del Tottenham volvió a las canchas el fin de semana pasado tras cuatro meses lesionado, y tendrá otros seis partidos de Premier League para sumar ritmo, en medio de la pelea de su equipo por salvarse del descenso. Hasta el momento jugó 29 partidos esta temporada, con un gol.

Los otros tres futbolistas de esta zona que, salvo lesión o gran sorpresa, viajarán a Norteamérica serán Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz. El primero viene en una temporada con poca participación en el Manchester United, con 1.005 minutos en 24 partidos (promedio de 41 minutos por encuentro), y se perfila para salir del equipo en la próxima temporada. El segundo es ídolo en el Flamengo. Fue el mejor jugador del equipo en el 2025, año en el que ganaron la liga y la Copa Libertadores, y arrancó con fuerza el 2026, con ocho goles en 20 partidos.

Al tercero, compañero de Giorgian, la rodilla no le ha dado tregua: le quitó protagonismo en la selección y lo mantiene como un jugador de recambio en el Fla, con apenas 494 minutos en 16 partidos (30 minutos por encuentro).

El último cupo está disputado. Emiliano Martínez corre con ventaja, pero ha jugado poco en el Palmeiras, con 423 minutos repartidos en diez partidos, luego de que una lesión muscular lo sacara del once a principios del año. Nicolás Fonseca, en tanto, llegó al Real Oviedo en enero y desde entonces jugó los 14 partidos en los que estuvo disponible, la mayoría de ellos como titular.

Los extremos

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Hay cinco extremos que tienen un lugar casi asegurado en la lista de Uruguay: Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Juan Manuel Sanabria.

Araújo es uno de los jugadores que más usó y que más rendimiento le ha dado a Bielsa. Esta temporada se consolidó en el Sporting de Portugal, en el que además pasó a jugar de lateral izquierdo. Lleva 40 partidos jugados en la actual temporada, con seis goles. El otro habitual en las convocatorias del DT argentino es Facundo Pellistri, que viene en un año con pocos minutos y varias lesiones en el Panathinaikos de Grecia: disputó hasta el momento 1.063 minutos en 17 encuentros (62 minutos por partido).

Canobbio volvió a la selección para los últimos amistosos, casi dos años después de sus críticas públicas a los manejos de Marcelo Bielsa durante la Copa América 2024, gracias a su buen momento de forma en Brasil. Con el Fluminense lleva 17 partidos jugados desde que arrancó el año, con cuatro goles en su haber.

Sanabria se metió en la consideración de Bielsa en 2025 gracias a su polifuncionalidad por la banda izquierda, y a su gran momento en el Atlético San Luis de México. Pasó al Real Salt Lake de la MLS y es titular en ese equipo, con cuatro partidos jugados de seis posibles. Brian Rodríguez, jugador de rotación en el actual ciclo celeste, es una de las figuras del América de México, con seis tantos en 22 partidos este semestre.

El que sigue en carrera pero con menos chances es Facundo Torres, un jugador que ha tenido poca participación con el DT argentino a cargo de la selección. Desde su llegada al Austin FC de la MLS jugó los nueve partidos del equipo, con un gol anotado.

Los delanteros

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La delantera es la zona con más certezas, aunque también incluye una de las preocupaciones centrales. Bielsa llevará a Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre como las opciones en ataque.

Darwin es el caso más preocupante en la previa del Mundial. El Al Hilal lo sacó de la lista de la Saudi Pro League y limitó su participación a la AFC Champions League de Asia. Jugó por última vez el 16 de febrero y luego su equipo quedó eliminado, por lo que ya se sabe que no volverá a jugar hasta el Mundial. Anotó nueve goles en los 24 encuentros que disputó esta temporada.

Del otro lado, el presente de Viñas da esperanzas. Anotó cuatro goles en los últimos tres partidos con el Real Oviedo, racha que ilusiona al equipo con una salvación del descenso a Segunda que hasta hace poco parecía imposible. Lleva nueve tantos en 28 partidos esta temporada en España.

Aguirre, que llegó a la selección a sus 30 años en 2024 y se consolidó en el proyecto de Bielsa, pasó de América a Tigres de México y encontró los minutos que necesitaba para que su cupo en el Mundial no corriera riesgo. Ya va cinco goles en sus primeros 15 partidos con su nuevo club.