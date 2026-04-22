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Encendido: tras su doblete de hace tres días, Brian Rodríguez metió un golazo para ayudar en la victoria del América contra el León por la Liga de México

El extremo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa lleva seis goles en 22 partidos disputados este año con el América de México

22 de abril de 2026 7:48 hs
Brian Rodríguez antes de su gol ante el León, con Valentín Gauthier en la marca

Brian Rodríguez antes de su gol ante el León, con Valentín Gauthier en la marca

Foto: América

El golazo de Brian Rodríguez para la victoria del América contra el León

Video: FOX

El uruguayo Brian Rodríguez anotó un golazo en la victoria 3-2 del América ante el León por la penúltima fecha de la fase regular de la Liga MX de México, en lo que fue su tercer tanto en los últimos dos partidos.

El extremo partió de titular para las águilas, con sus compatriotas Sebastián Cáceres y Thiago Espinosa en el banco de suplentes, y fue protagonista del partido desde el arranque, con otro uruguayo como víctima.

A los tres minutos de juego, el lateral Israel Reyes le cedió la pelota a unos 30 metros del arco en una contra. Rodríguez encaró a su marcador, su compatriota Valentín Gauthier, le ganó en velocidad con un caño, y luego lo volvió a encarar cuando ingresó al área, lo volvió a pasar con un enganche y definió de zurda al primer palo para poner el 1-0.

Rodríguez venía de marcar los dos goles en la victoria 2-1 de su equipo ante el Toluca del pasado domingo. Lleva seis tantos en 22 partidos disputados este año con el América, y su actual momento de forma es una buena noticia para el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

Mirá el golazo de un arco a otro que anotó Brian Rodríguez para que América de México se vaya metiendo en la Liguilla por el título

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A los 12 minutos Erick Sánchez extendió la cuenta para el América con un golazo de afuera del área. León despertó y lo empató antes del final del primer tiempo con un tanto de Diber Cambindo y otro golazo de Fernando Beltran, en lo que ya era un partidazo. Las águilas se lo llevaron gracias a un gol de penal del estadounidense Alex Zendejas a los 77 minutos.

Con esta victoria América quedó sexto en la Liga MX con 25 puntos, tres puntos por delante del León, que está octavo y en el último lugar de los puestos de clasificación a la definición del campeonato. Tigres y el Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, lo pueden superar esta fecha.

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