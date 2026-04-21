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El largo historial de lesiones de José María Giménez solo si se toma en cuenta el último año en Atlético de Madrid y la selección uruguaya, que preocupa a Marcelo Bielsa: se perdió 161 días y 24 partidos

El capitán celeste tiene una carrera contra el tiempo cuando restan 55 días para el debut en el Mundial 2026

21 de abril de 2026 14:13 hs
José María Giménez

José María Giménez

El zaguero y capitán de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, José María Giménez, sigue luchando contra las lesiones en Atlético de Madrid de España y es un tema que preocupa al técnico celeste de cara al Mundial 2026.

Como informó Referí este martes, el zaguero se lesionó el 4 de abril contra Barcelona, en LaLiga, y se perdió sucesivamente la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el conjunto azulgrana, la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad y el encuentro de LaLiga frente a Sevilla.

Este es un tema complicado para la selección uruguaya, ya que se trata de un futbolista referente y que últimamente ha jugado muy poco.

El largo historial de lesiones de José María Giménez

José María Giménez es uno de los futbolistas uruguayos que más lesiones ha sufrido en su carrera en los últimos tiempos.

La foto y el presente de Darwin Núñez en Al-Hilal en el que no podrá jugar más, a 55 días del debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Tras su excelente nivel en Champions League con Sporting Lisboa, Maximiliano Araujo es pretendido por Manchester City de Pep Guardiola, Arsenal y otros clubes europeos

Solo tomando en cuenta el último año, desde abril de 2025 a este, se perdió varios partidos con Atlético de Madrid, e incluso con la selección de Uruguay.

El 21 de junio de 2025, sufrió una lesión en el muslo que lo mantuvo 115 días fuera de las canchas, casi tres meses.

Allí, en ese lapso, se perdió 14 encuentros entre su club y la celeste.

El pasado 2 de diciembre, volvió a sufrir otra lesión también en el muslo. Estuvo 31 días para volver y con Atlético de Madrid no jugó por otros cinco encuentros.

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet (L) and defender #02 Jose Maria Gimenez (R) react at the end of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on
Sergio Rochet y José María Giménez con la selección uruguaya

Sergio Rochet y José María Giménez con la selección uruguaya

Ahora, con esta nueva lesión muscular sufrida el 7 de abril, ya lleva 15 días sin alternar en los colchoneros, y tiene para algunas jornadas más, que el club no especificó. Por ahora, se ha perdido otros cinco compromisos con el equipo del Cholo Simeone.

Es decir que contando el último año calendario, José María Giménez estuvo fuera de las canchas 161 días (cinco meses y medio) y se perdió de jugar 24 partidos entre Atlético de Madrid y la selección uruguaya.

Por supuesto que a falta de 55 días para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, es un tema que mantiene preocupado al técnico celeste, Marcelo Bielsa.

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