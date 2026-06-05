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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

La emoción de los niños y los jugadores de la selección uruguaya en la despedida rumbo al Mundial 2026 en Pando; repasá el blog de Referí

Junto a 600 niños en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando, la selección uruguaya tuvo su primera despedida en Canelones

5 de junio 2026 - 10:05hs
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Lo que dijo Manuel Ugarte en la despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

Foto: Gastón Britos / FocoUy
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EN VIVO

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzó este viernes a despedirse de los hinchas celestes antes de viajar al Mundial 2026, con la primera de las dos actividades en Canelones junto a ligas del fútbol infantil de ese departamento.

Este viernes la jornada fue en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando, donde cientos de niños y familiares dijeron presentes para recibir al combinado a la hora 10:30. El sábado será el segundo día de despedida pero en el Estadio Eduardo Martínez Monegal de la capital canaria.

La selección viajará el martes a Playa del Carmen para continuar con su preparación para el Mundial, en el que debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita.

Blog en vivo de Referí en la despedida de la selección uruguaya:

Live Blog Post

Lo que dijo Manuel Ugarte tras la jornada en Pando:

Lo que dijo Manuel Ugarte en la despedida de la selección uruguaya en Pando

Lo que dijo Manuel Ugarte en la despedida de la selección uruguaya en Pando

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El sábado en Canelones

Este sábado la actividad se repetirá en el Estadio Eduardo Martínez Monegal de la capital canaria, a la hora 10:30.

La despedida de la selección uruguaya en Pando
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

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Un pasillo para despedir a los jugadores

En el cierre de la actividad, los niños hicieron un pasillo para que los jugadores dejen el campo de juego antes de retirarse, chocando las manos de todos.

Los futbolistas saludan, se retiran y ya suben al ómnibus para regresar al Complejo Celeste.

La despedida de la selección uruguaya en Pando
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

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Regalos de pelotas para niños e hinchas

Los jugadores de la selección proceden a regalar pelotas a los niños y público en las tribunas.

La despedida de la selección uruguaya en Pando
La despedida de la selección uruguaya en Pando

La despedida de la selección uruguaya en Pando

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¿Y Bielsa?

El entrenador de la selección uruguaya firmó muchos autógrafos, junto a Matías Pérez, Jorge Giordano y Wilmar Cabrera, y también habló con hinchas que estaban en las tribunas.

Además, recibió una carta de un hincha, tuvo varios saludos y pedidos de selfies.

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"Nos llena el alma": la palabra de José María Giménez

El capitán de la selección uruguaya, José María Giménez, agradeció a todos los que dijeron presentes en Pando.

"Muchas gracias y vamo' arriba Uruguay", dijo Josema.

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"Nosotros también estamos disfrutando", dijo Darwin Núñez

El delantero de la selección uruguaya dijo "disfrutar" de un "lindo momento con los niños". Además, recordó cuando él era chico y quería disfrutar de un momento así.

"Siempre es bueno venir a la selección, siempre tengo ganas de estar acá y compartir momentos buenos con mis compañeros. Y disfrutar, porque pasa rápido el tiempo. Estoy contento, tenemos un lindo grupo y estamos bien, enfocado en nuestro trabajo y objetivo", contó de cara al Mundial 2026.

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Dos bajas en el grupo: Ronald y De Arrascaeta

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La alegría de los niños por una firma de los jugadores

Además de entrenar con los jugadores, los niños le piden que les firmen las camisetas y festejan con cada firma lograda.

"Genial, disfrutando. Es hermoso, Los gurises están locos de la vida, se los ve jugando y eso motiva para lo que viene", dijo Mathías Olivera a AUF TV al contar cómo vive la experiencia en la cancha.

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Los niños juegan con los futbolistas de la selección

Los jugadores se dividieron en distintos grupos de trabajo para realizar ejercicios con los niños.

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Federico Valverde y la charla con los niños

Fede Valverde, uno de los capitanes de la selección, se quedó hablando con un grupo de niños.

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Los niños rodean a Darwin Núñez

Darwin Núñez con uno de los grupos de niños que lo rodeó en la cancha.

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La selección a la cancha

Finalmente llegaron a Pando todos los jugadores de la selección, y no con el grupo dividido, e ingresaron a la cancha con los primeros saludos de los 600 niños que están presentes en la jornada.

Las únicas bajas son Ronald Araujo, por un estado gripal, y Giorgian De Arrascaeta, quien se recupera de su lesión.

Además, Marcelo Bielsa está en la cancha.

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La ilusión de los niños por ver de cerca a las figuras de la selección

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El pedido de Legnani a Canobbio

El intendente de Canelones, reconocido hincha de Fluminense de Brasil, le pidió especialmente a Agustín Canobbio, que juega en ese equipo, que ganen la Copa Libertadores, al verlo este jueves en el Complejo Celeste.

"Le pedí un pavadita", dijo a Referí Legnani, quien señaló que es socios del Flu hace 25 años y que espera ganar la Libertadores de este año en la final de Montevideo.

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Canelones, la casa de la selección

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el evento con las dos despedidas de la selección y señaló que su departamento es "la casa de la selección". Unos

Estas actividades están enmarcadas en el convenio en el que ambas instituciones se comprometieron a colaborar mutuamente: el Gobierno de Canelones contribuyó con la construcción de la primera cancha híbrida del país en el Complejo Celeste y la AUF está realizando, entre otras acciones, actividades vinculadas al fútbol infantil canario.

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Los niños esperan a la celeste

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La selección uruguaya llega a Pando

Cientos de niños y sus familiares esperan la llegada de la selección uruguaya a Pando.

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