La selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzó este viernes a despedirse de los hinchas celestes antes de viajar al Mundial 2026, con la primera de las dos actividades en Canelones junto a ligas del fútbol infantil de ese departamento.
La emoción de los niños y los jugadores de la selección uruguaya en la despedida rumbo al Mundial 2026 en Pando; repasá el blog de Referí
Junto a 600 niños en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando, la selección uruguaya tuvo su primera despedida en Canelones