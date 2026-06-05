"¡Tienen una humildad!": lo que dijo Yamandú Orsi tras su encuentro con los jugadores de la selección uruguaya, la charla con Marcelo Bielsa y el pendiente que les quedó con José Mujica

El presidente de la República, Yamandú Orsi , destacó la “humildad” de los jugadores de la selección uruguaya y su cuerpo técnico, a los que visitó este jueves para hacerle entrega del pabellón nacional antes del viaje del combinado al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

“Uno se lleva una impresión de cómo ve las caras, los gestos, de cómo ves a los jugadores”, dijo a El Espectador Deportes, destacando el “aire fresco” que notó en el combinado.

“Cuando digo aire muy fresco, es mucha distensión”, señaló. “Tuve la oportunidad de hablar por segunda vez, aunque la otra vez fue más larga la charla, de cruzar unos minutos con el propio Bielsa, y viste cuando ves tranquilidad y serenidad que a los uruguayos nos viene bien, más en eso de que nunca nos gustó ser banca y nos gustó ser punto, como que te agarrás un embale lindo después de estar ahí”, dijo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, posa junto a jugadores de la selección

FOTODELDÍA AME8509. MONTEVIDEO (URUGUAY), 04/06/2026.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (c), posa junto a jugadores de la selección de fútbol durante la entrega del pabellón nacional este jueves, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

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Creo que eso nos va ar pasando a todos a medida que se acerca el Mundial. Y creo, porque algo sé leer de fútbol, si nos va bien en los primeros partidos, ahí agarramos carretera

Para Orsi, el fútbol de selecciones “ayuda muchísimo” a un país por lo “identitario y la autoestima”.

El mandatario también mencionó el “furor” por el álbum del Mundial, que es coleccionado en su casa, con su hijo y su hija que juegan al fútbol, como también por las pencas, de las que dijo no participar.

“El Mundial genera sentido de pertenencia en momento en los que prima en redes son las divisiones”, comentó.

Sobre su visita, señaló que uno de los temas que habló con autoridades de la AUF, el director de selección Jorge Giordano y de la Secretaría de Deporte, fue de la “articulación” para el futuro del fútbol y para que haya más niños jugando, ya que se visualizan menos futbolistas en las categorías infantiles por la baja natalidad y otros entretenimientos.

Orsi, el recuerdo de sus mundiales y los actuales jugadores

El presidente recordó sus mundiales y dijo que el vínculo era “más lejano” entre la selección uruguaya y la población.

Recordó a la celeste de la década de 1970 como la primera que siguió. “Yo era muy hincha de Morena”, dijo Orsi, quien es simpatizante de Peñarol, y que señaló que hoy en día los niños pueden seguir día a día la actualidad de los futbolistas más destacados de Uruguay, lo que antes no pasaba.

“De grande me agarró el fenómeno Tabárez, el Maestro generó un vínculo distinto”, comentó. “Creo que generó un cambio que perdura hasta hoy”.

AME8509. MONTEVIDEO (URUGUAY), 04/06/2026.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (i), abraza al jugador Josema Gimenez durante la entrega del pabellón nacional a la selección de fútbol de Uruguay este jueves, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutié El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, abraza al jugador Josema Gimenez durante la entrega del pabellón nacional a la selección de fútbol Foto: EFE

También destacó el “cuadrazo” de Uruguay en el Mundial de 1986, con un su gran “nivel”.

Sobre su relación con los jugadores del actual plantel, dijo que a varios lo conoce y que los saludó especialmente en el Complejo Celeste este jueves.

Uno de ellos es Fernando Muslera. “Lo conozco hace tiempo por amigos en común y he tenido la posibilidad de visitarlo en su casa en Maldonado, buen asador. Y además hemos hablado de algunos proyectos de él, con su club Bella Italia, y también por mi condición de ex intendente de Canelones”.

Sobre Giorgian De Arrascaeta, le comentó que hace dos años conoció a su familia en el Hipódromo de Paysandú, ya que están vinculados al turf, cuando estaba en campaña electoral.

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya Foto: Diego Lafalche / FocoUy

También tiene vínculos con sus “vecinos” de Canelones, como José María Giménez, que es de Toledo, y con Matías Viña, que es de Empalme Olmos, al que le comentó que su hijo había perdido ante el equipo de esa localidad”

“A los guachos estos los vi ayer con muchas sonrisas”, dijo sobre los jugadores.

También contó que nunca en su vida había visto a Darwin Núñez, como a otros

“Decís, ‘pellízquenme, yo no puedo estar acá’. Es una cosa increíble de poder verlos, darle un abrazo. Aparte, la buena onda, eso es importante”, comentó. “Hay que creérsela sin pasarse de la raya. ¡Tienen una humildad! Todos con un gesto, después se sentaron a comer… Eso se trabaja y creo que la vida al final te premia, aquello que el Maestro impuso creo que quedó grabado y el propio Bielsa también tiene eso de no remontarse mucho, por supuesto de creérsela, pero mantener la actitud de gente respetuosa”.

La charla con Bielsa y el pendiente con José Mujica

Orsi también contó cómo fue su reencuentro con Marcelo Bielsa y dijo que les quedaron “cosas pendientes” tras una charla de un par de que habían tenido hace unos tres años.

AME8509. MONTEVIDEO (URUGUAY), 04/06/2026.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (i), estrecha la mano del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante la entrega del pabellón nacional a la selección de fútbol de Uruguay este jueves, en Montevideo El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estrecha la mano del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante la entrega del pabellón nacional a la selección Foto: EFE

Algunas tenían que ver con asuntos en el Complejo Celeste, donde este jueves se inauguraron varias obras

Y otras eran “cosas de la vida”, como ir a visitar a José Mujica. “Esa era una de las cosas pendientes y es la que más me duele por no haber podido. Ya estaba muy enfermo el viejo cuando yo se lo planteé o él me lo planteo, no me acuerdo como fue. Se lo dije ayer: ‘nos quedó una’. Pero no va a faltar oportunidad de que vaya hasta allá y converse con Lucía (Topolansky)”.

“Él tiene eso del gusto por la historia y el respeto por los proceso. Es una persona mUy formada, tiene un nivel de lectura y conocimiento llamativo. Y por ahí nos quedó eso”, señaló.

Irá al debut de Uruguay y a la final

Orsi también confirmó que irá al primer partido de la selección uruguaya en el Mundial 2026, ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, y que luego estará un par de días más para hacer actividades.

Además, les dijo a los jugadores que también irá a la final si llegan a la definición.

“Nos va a ir mejor de lo que pensamos”, señaló.