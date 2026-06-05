El club grande de Europa para el que suena José María Giménez, el capitán de la selección uruguaya que puede cambiar de club tras el Mundial 2026

José María Giménez , el capitán de la selección uruguaya, puede cambiar de club tras el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y suena para un grande de Europa y de Italia.

Tuttosport, uno de los principales diarios deportivos de ese país, señala que Josema podría pasar a la Juventus de Turín , equipo que dirige Luciano Spalleti.

El zaguero de 31 años tiene contrato hasta 2028 con Atlético de Madrid y en el cierre de la reciente temporada hubo rumores de que dejaría el club, lo que por el momento no se ha oficializado.

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Josema es uno de los referentes de los colchoneros, club en el que lleva 13 años después de llegar en la temporada 2013/14 tras salir de Danubio.

La Juve también quiere a Sorloth

El noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, y compañero de Giménez, es uno de los jugadores que plantea Juventus como sustituto del serbio Dusan Vlahovic, referencia ofensiva 'bianconera' en las últimas temporadas que aún no renovó su contrato, según adelantaron este viernes medios italianos.

Sorloth, que tiene acuerdo con el Atlético hasta junio de 2028, es uno de los principales objetivos de la dirección deportiva juventina para reforzar la delantera tras la eventual salida de Vlahovic, y contaría con la aprobación del entrenador.

Según la prensa italiana, representantes de la 'Juve' mantuvieron la pasada semana una reunión con el entorno del futbolista, con el fin de avanzar en las condiciones de una posible incorporación, si bien el jugador no se pronunció todavía sobre su posible permanencia o salida del conjunto rojiblanco.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L), Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (C) and Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (2R) vie for a header during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi-final sec José María Giménez y Ronald Araujo disputan la pelota en el aire Foto: AFP

Otro de los jugadores que despertó el interés del conjunto turinés fue el francés Randal Kolo Muani, cedido por el PSG al inglés Tottenham Hotspur y que ya jugó con el Juventus en la temporada 2025-2026.

"Sorloth o Kolo. El Juventus, doble cruce con el Atlético y el PSG", tituló el Corriere dello Sport en su portada de este viernes, al asegurar que algunos de los dos podría ser el "heredero" del nueve de Vlahovic.

El nombre del noruego ya estuvo vinculado al Milan el pasado mes de abril, aunque las elevadas exigencias económicas del conjunto rojiblanco pudieron haber condicionado el desarrollo de la operación.

000-32423a7-jpg..webp Dusan Vlahovic, nueva estrella de Juventus Alberto Pizzoli / AFP

Su continuidad en el Atlético es una incertidumbre y el propio jugador se plantearía solicitar un traspaso en busca de mayor protagonismo tras haber sido utilizado esta temporada como titular y como revulsivo en un esquema en el que también figuraron el argentino Julián Alvarez y el francés Antoine Griezmann.

Considerado un '9' de referencia y fuerte en el juego aéreo, su capacidad goleadora le permitió ganar protagonismo en el conjunto del técnico argentino Diego Simeone.

EFE