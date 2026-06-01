Los dos jugadores que Marcelo Bielsa ya tiene de alta para el Mundial de la selección uruguaya y el tiempo de recuperación de José María Giménez

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, realizó este lunes una importante actualización de los jugadores lesionados que tiene la lista de 26 futbolistas que seleccionó el domingo para jugar el Mundial 2026 .

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En tal sentido, Bielsa aclaró que hay solo dos jugadores que están recuperándose de lesiones. Ellos son José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta.

Eso supone buenas noticias para Uruguay ya que habían terminado lesionados otros jugadores en sus clubes y por esa razón no tuvieron actividad en las últimas semanas.

Uno de esos jugadores era Matías Viña quien sufrió un desgarro en River Plate. La lesión muscular ocurrió el 18 de mayo.

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Según Bielsa ya es un jugador que está entrenando a la par del grupo y en perfectas condiciones para poder jugar.

Uruguay debuta el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Arabia Saudita, a la hora 19.00.

Otro que llegó tocado fue Sebastián Cáceres, que el 4 de mayo, con América, sufrió fractura y trauma ocular con conmoción cerebral.

El zaguero llegó con máscara para entrenar en el Complejo.

Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Otro jugador que había generado enorme preocupación era Joaquín Piquerez, lesionado en el tobillo el 27 de marzo, en ocasión del amistoso ante Inglaterra. El lateral tuvo que pasar por cirugía el 1° de abril.

Bielsa informó que De Arrascaeta tendrá el alta médica el viernes previo al debut del lunes con Arabia Saudita.

El jugador de Flamengo se fracturó la clavícula el 29 de abril en un partido que su equipo, Flamengo, disputó con Estudiantes por fase de grupos de Copa Libertadores.

El entrenador remarcó que su inactividad prácticamente lo deja afuera del debut porque recién podría hacer trabajos de campo con oposición a 72 horas de jugar con Arabia. Fue operado el pasado 30 de abril.

Bielsa informó que además de De Arrascaeta, el otro jugador en sanidad es el capitán José María Giménez.

El zaguero de Atlético de Madrid padeció un esguince de alto grado en el tobillo derecho.

"En estos días también va a estar. No es que no entrena, casi le diría que por precaución se está enxtendiendo el tiempo de alta total, pero está muy bien", afirmó este lunes Bielsa en conferencia de prensa.

El pasado 18 de mayo, el golero Sergio Rochet se perdió un partido con Inter por un dolor lumbar.

Sin embargo, Referí presenció este lunes cómo el DT entrenó a la par de Fernando Muslera y Santiago Mele con el entrenador de arqueros, Enzo Ferrari.

De esta forma, el DT espera recuperar a Giménez en los próximos días y esperar a De Arrascaeta casi con la certeza de que no lo tendrá contra Arabia Saudita, al menos como titular, y especulando con su retorno para el domingo 21 de junio contra Cabo Verde, en partido a jugarse también en Miami. Ese cotejo también será a la hora 19.00.