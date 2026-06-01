Federico Valverde de lateral derecho en la selección uruguaya: la explicación de Marcelo Bielsa para no convocar a Nahitan Nández para el Mundial 2026

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , brindó una conferencia de prensa este lunes al mediodía en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y abordó el tema más caliente de la lista de 26 mundialistas: la ausencia de Nahitan Nández.

La explicación de Bielsa para la ausencia del lateral derecho estuvo acompañada del análisis que recorrió para elegir a los tres futbolistas que considera como para esa posición, y la sorpresa que el tercer marcador de punta para Bielsa es Federico Valverde .

El entrenador fue detallando paso a paso la situación de Nández y finalmente brindó esta información: los tres laterales derechos para el Mundial son Guillermo Varela, Federico Valverde y Ronald Araujo . Bielsa los presentó en ese orden.

También ingresó en detalles sobre la consideración que tiene para Valverde en el Mundial.

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Bielsa lleva al capitán de Real Madrid al Mundial para jugar en tres posiciones: como lateral derecho, volante por derecha y extremo por derecha.

Como volante, además de Valverde, consideró las alternativas de Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz.

Como extremo por derecha, además del capitán de Real Madrid, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.

La ausencia de Nández según Marcelo Bielsa

La conferencia de prensa de Bielsa comenzó con una explicación que planteó el propio entrenador, antes de las preguntas, por qué no convocó a Nahitan Nández.

“Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que ver obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. No tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría, que a ningún jugador", comentó Bielsa.

"En el caso de Nández entiendo el asombro porque fue un jugador que jugó con regularidad, que en la Copa América a mi criterio fue el jugador que mejor jugó en el equipo, pero, de hecho, para confirmar que yo o tengo ninguna diferencia, que no existe ninguna diferencia extradeportiva, para el partido con Inglaterra y Argelia hasta último momento estuvimos gestionando la participación de Nández. Nández tuvo un período largo libre previo a esos dos partidos y estuvimos gestionando esa participación, que tenía una molestia muscular, yo estuve hablando con el médico del equipo árabe".

Finalmente explicó: "Yo seguí la temporada de Nández, tuvo una buena temporada en su club, como en todos los casos vi todos los partidos, analicé todos los partidos, elegí a tres jugadores, Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club, en la selección ha jugado como lateral, algunas pocas veces como volante, en su club ha jugado de lateral, de volante, de volante ofensivo"

Entonces ingresó en la explicación del rol que tiene pensado para Valverde en el Mundial:"De lateral elegí a Varela, Valverde y Araujo. De volante elegí a Bentancur, De la Cruz y Valverde. Y de extremo elegí a Valverde, Pellistri y Canobbio. Es puramente por haber optado por otros jugadores en lugar de haber elegido a Nández".

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa: