Llegó Rodrigo Aguirre, el último en sumarse a la selección uruguaya para el Mundial 2026, y habló de su "incertidumbre" hasta último momento por ver su nombre en la lista de Bielsa

El delantero de la selección uruguaya , Rodrigo Aguirre , llegó este lunes a Montevideo para sumarse a los entrenamientos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de finalizar su temporada en Tigres del país azteca.

El atacante de 31 años jugará su primera Copa del Mundo y dijo que vivió con mucha “incertidumbre” su convocatoria, pese a que le habían comunicado que iba a estar en la lista de 2026, pero aguardaba por la nómina definitiva.

“Es el mayor orgullo para mí”, dijo Aguirre en rueda de prensa al hablar de su citación para el Mundial. “Para cualquier futbolista, un poco por cómo fue mi historia con la selección también, hace que sea más emocionante aún. Entonces, como digo, estoy feliz y muy ilusionado por hacer una buena Copa del Mundo”.

El delantero contó cómo le anunciaron desde la selección que iba a estar en la lista.

Emiliano Martínez se quebró ante sus compañeros de Palmeiras cuando les contó que fue convocado por Marcelo Bielsa al Mundial 2026

La bronca de Rodrigo Aguirre antes de sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en su partido de este sábado a la noche; mirá el video

Rodrigo Aguirre con la nueva camiseta alternativa de Uruguay Rodrigo Aguirre con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

“Creo que fue hace una semana, cuando me mandaron los boletos para viajar. Y la verdad que estaba esa expectativa de que sea el llamado real, de que ya estaba la convocatoria. Lo primero que hice fue llamar a mi familia, la que estaba en Uruguay. Todos muy contentos, muy felices. Y con eso del sueño cumplido desde niño”.

Sobre su momento, llega de jugar la final de la Concachampions en la que Tigres perdió la final ante Toluca por penales este sábado.

“Llego muy bien. Me tocó cambiar de club, y llegar y jugar muchos partidos. Por suerte, pude competir siempre, estar siempre a la orden. Así que con mucha ilusión y con muchas expectativas porque me preparé para este momento y durante todos estos meses, que era algo que no me venía pasando en los anteriores clubes, siempre estuve bien en lo físico, entonces por ese lado estoy muy tranquilo. Y con el chip ya puesto en lo que es estar acá en Uruguay, en la selección, la verdad que muy feliz”.

Aguirre contó cómo han sido las charlas con Bielsa y su cuerpo técnico.

“Fue constante después de la última fecha FIFA, que me había perdido el segundo partido por un tema físico que en realidad fue más preventivo que otra cosa y pasaba más que nada por ese lado, el estar atento a los mensajes que me daba el cuerpo técnico”, repasó. “Como dije, jugamos muchos partidos, cada tres días en doble competencia, entonces creo que lo importante era la comunicación para ver cómo me venía sintiendo en ese sentido y la verdad que siempre fue así, fue mucho diálogo, para ver cómo me sentía, cómo estaba y eso, estar bien físicamente porque sabemos que es algo muy exigente”.

El delantero contó que en México se siente el clima mundialista. “Se respira el Mundial en todos lados. Y más en Monterrey, que es sede mundialista. Las calles se están preparando para eso. La ciudad se está preparando para lo que es el Mundial. Y se vive en todas las esquinas. Hay un cartel del Mundial. A dónde vas, en los vuelos nacionales las azafatas están con la camiseta de México. Es como que ya se respira fútbol desde hace mucho ya”.

Rodrigo Aguirre celebrando su primer gol con la camiseta de Tigres de México Rodrigo Aguirre celebrando su primer gol con la camiseta de Tigres de México Foto: @TigresOficial (X)

Aguirre reiteró que tenía mucha expectativa al esperar la salida de la lista definitiva. “Siempre la incertidumbre está. Siempre lo he hablado un poco con mi familia de que falta el comunicado oficial. Si bien siempre tengo comunicación con la gente de la selección, falta de que sea real, de ver mi nombre en la lista”, comentó.

“Y la verdad que sí, no te voy a mentir, vas a entrenar y jugás y estás pensando en que dentro de poco se viene el Mundial. Pero por otro lado, tranquilo por eso, de que en todo momento tuve conversaciones con la gente de la selección y sabía que me tenía que enfocar, por más de que lo más lindo era jugar el Mundial, me tenía que enfocar en lo que era mi club, que me tocaba jugar una final y estar concentrado en eso, que lo del Mundial se iba a venir un poquito más adelante”, expresó.

El atacante habló del grupo de Uruguay en el Mundial con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. “Es un Mundial, están los mejores, va a ser difícil. Ya con el grupo de la selección y hablando ya la confianza es máxima. Tenemos muy bien claro en el grupo que tenemos de futbolistas, el grupo que tenemos como personas y la verdad que depende pura y exclusivamente de nosotros”.

El video de la presentación de la lista y su mensaje a los hinchas

Aguirre dijo que vio el video de la presentación de la lista en una escala de su viaje y que le sorprendió la actuación de Bielsa.

Uruguay's forward Rodrigo Aguirre and England's midfielder Noni Madueke collide during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING Rodrigo Aguirre de Uruguay ante Noni Madueke de Inglaterra FOTO: AFP

“Estuvo bueno. Lo vi ya ahora cuando llegué a Colombia, a la escala, porque me tocó viajar temprano. Y la verdad que sí, estuvo gracioso”, comentó.

Además, lamentó haber perdido la final con su club. “La verdad que duele", sostuvo. "Y son esas sensaciones encontradas entre tristeza y felicidad de que estaba viniendo para Uruguay para esto, para prepararme para el Mundial, pero con esa sensación de que estuvimos muy cerca, además de que hicimos un gran partido en la altura, fue algo que, es cosa de fútbol, se terminó defiendo por penales, no se pudo dar, pero con esa tranquilidad del partido que hicimos, de cómo fueron estos meses de jugar cada tres días y competir de igual a igual en las dos competencias”.

Por último, Aguirre envió un mensaje a los hinchas para que entren en clima mundialista. “Como jugador y como hincha, y todo lo demás, la verdad que a nosotros lo que nos representa y nos representó siempre fue la garra, el pelear, el querer insistir, el amor por la camiseta que tenemos. Más allá de los nombres y de quiénes estén, el amor por la camiseta siempre lo vamos a tener y siempre estuvo. Y se me pone la piel de gallina solamente pensar en lo que es un mundial y en lo que se viene. Entonces, que nos apoyen, que nosotros somos uno más que ellos”.