Feriados de junio 2026 en Uruguay: qué día cae y cómo se paga

El mes de junio en Uruguay cuenta con un único feriado en el calendario oficial de 2026 . Se trata de una fecha patria que, por sus características legales, mantiene su día original y, en esta oportunidad, genera un fin de semana largo automático para todos los sectores.

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El viernes 19 de junio se conmemora el Natalicio de José Gervasio Artigas . Esta fecha patria es el único asueto marcado en el sexto mes del año dentro del territorio nacional.

Según la normativa vigente en Uruguay, este feriado tiene carácter de laborable . Esto significa que la actividad comercial, educativa y laboral puede desarrollarse con normalidad, dependiendo de la decisión de cada empresa o institución.

¿Por qué se adelanta el feriado de junio 2026 en Argentina?

La ley 16.805, modificada por la ley 17.414, establece un listado estricto de feriados que no pueden cambiar de día . El 19 de junio está incluido en esta lista de excepciones, por lo que es inamovible y se celebra exactamente el viernes en que cae.

Cómo se paga el feriado laborable

El impacto en la remuneración durante los feriados laborables depende exclusivamente de la forma de contratación del trabajador. La legislación uruguaya marca una diferencia clara entre el régimen de jornaleros y mensuales.

Trabajadores mensuales: Perciben su sueldo habitual sin modificaciones, asistan o no a su lugar de trabajo durante esa jornada.

Perciben su sueldo habitual sin modificaciones, asistan o no a su lugar de trabajo durante esa jornada. Trabajadores jornaleros: Si la empresa decide no abrir sus puertas y el empleado no trabaja, no percibe el jornal correspondiente a ese día.

Si la empresa decide no abrir sus puertas y el empleado no trabaja, no percibe el jornal correspondiente a ese día. Jornaleros que trabajan: Si cumplen funciones durante el feriado, cobran un jornal simple, sin recargos adicionales ni pagos dobles.

Los próximos feriados del año

Luego de junio, el calendario de feriados en Uruguay avanza hacia la segunda mitad del año con nuevas fechas conmemorativas. El siguiente asueto oficial llegará en el mes de julio.

Las próximas fechas destacadas en el calendario oficial son:

Sábado 18 de julio: Jura de la Constitución (No laborable e inamovible).

Jura de la Constitución (No laborable e inamovible). Martes 25 de agosto: Declaratoria de la Independencia (No laborable e inamovible).

Declaratoria de la Independencia (No laborable e inamovible). Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (Laborable y trasladable).

La disposición legal vigente determina que los feriados no laborables de julio y agosto tampoco se corren de fecha, por lo que se conmemorarán en los días exactos en los que caen durante 2026.