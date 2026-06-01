Siniestro fatal en Cerro Largo: un hombre murió tras despistar y volcar con una camioneta en Ruta 7

Un hombre murió este lunes por la mañana luego de protagonizar un siniestro de tránsito en el departamento de Cerro Largo, informó Policía Caminera.
Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 06:40 en el kilómetro 351 de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraile Muerto.
Por causas que aún se investigan, una camioneta que circulaba por la ruta despistó y volcó. El vehículo tenía matrícula brasileña y era ocupado únicamente por el conductor.
El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Melo. Sin embargo, falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de la víctima. La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.
Noticia en desarrollo