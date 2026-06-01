Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO FATAL

Siniestro fatal en Cerro Largo: un hombre murió tras despistar y volcar con una camioneta en Ruta 7

Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 06:40 en el kilómetro 351 de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraile Muerto

1 de junio de 2026 9:58 hs
autochoqueruta7

Un hombre murió este lunes por la mañana luego de protagonizar un siniestro de tránsito en el departamento de Cerro Largo, informó Policía Caminera.

Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 06:40 en el kilómetro 351 de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraile Muerto.

Por causas que aún se investigan, una camioneta que circulaba por la ruta despistó y volcó. El vehículo tenía matrícula brasileña y era ocupado únicamente por el conductor.

Más noticias

MSP celebra que consumo de tabaco entre adolescentes cayó, pero reconoce preocupación por el uso de vapeadores

Mario Lubetkin presentará este lunes en el Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Melo. Sin embargo, falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de la víctima. La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Noticia en desarrollo

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Deportivo Maldonado 3-0 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor se llevó flor de revolcón en un segundo tiempo donde fue muy frágil en defensa

Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

"Totalmente groggy" y "broma de mal gusto": legisladores de la oposición criticaron a Orsi tras su respuesta sobre la camioneta que adquirió con descuento

Temas

siniestro Siniestro de tránsito hombre

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos