Siniestro fatal en Cerro Largo: un hombre murió tras despistar y volcar con una camioneta en Ruta 7

Un hombre murió este lunes por la mañana luego de protagonizar un siniestro de tránsito en el departamento de Cerro Largo, informó Policía Caminera.

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Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 06:40 en el kilómetro 351 de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraile Muerto.

Por causas que aún se investigan, una camioneta que circulaba por la ruta despistó y volcó. El vehículo tenía matrícula brasileña y era ocupado únicamente por el conductor.

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Melo. Sin embargo, falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.