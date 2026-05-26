El lunes arrancan las obras en la rambla de Punta Gorda: habrá desvíos y cambios en el tránsito durante cinco meses

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará el próximo 1º de junio las obras de ajuste del peralte y repavimentación en un tramo de la rambla República de México , en Punta Gorda.

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Los trabajos se realizarán entre las calles Araucana y 6 de Abril y tendrán un costo aproximado de $ 33 millones .

Según informó la comuna, la obra se dividirá en tres etapas y tendrá una duración estimada de cinco meses .

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Además, antes del inicio de los trabajos se realizarán tareas de acondicionamiento en avenida Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth , calles que serán utilizadas como rutas de desvío.

Cómo serán los desvíos

Durante toda la obra, el tránsito en sentido hacia el Centro será desviado por avenida Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth, mientras que la circulación hacia el este se mantendrá sin modificaciones.

Como parte del operativo de tránsito, la Intendencia resolvió flechar varias calles:

Avenida Bolivia , desde rambla hasta Beyrouth

, desde rambla hasta Beyrouth Ciudad de París , desde avenida Bolivia hasta Líbano

, desde avenida Bolivia hasta Líbano Beyrouth, desde Ciudad de París hasta la rambla

También se prohibirá estacionar en:

Ciudad de París , sobre la acera norte

, sobre la acera norte Beyrouth, sobre la acera oeste

Las tres etapas de la obra

Etapa 1

La primera etapa tendrá una duración aproximada de dos meses y medio.

En ese período se construirán nuevos desagües y posteriormente se reconstruirán ambas sendas de circulación hacia el Centro.

Etapa 2

La segunda fase se extenderá por alrededor de un mes y medio.

En esta instancia se reconstruirán las dos sendas de circulación en sentido hacia el este.

Etapa 3

En la etapa final se restablecerá la circulación normal en ambas calzadas de la rambla.

Además, se realizarán trabajos de repavimentación de la vereda, acondicionamiento del muro costero y otras terminaciones.