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Con exhibiciones de Masha y el oso y ¿Quién son los Miller?, INR inauguró una sala de cine para reclusos del Comcar

La sala se estrenó en el módulo 3 en el marco de un plan piloto; 90 reclusos ya pudieron ver películas

26 de mayo de 2026 13:56 hs
inr

En un plan piloto que se extenderá por aproximadamente un mes, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) inauguró el viernes 22 una sala de proyección de cine en el módulo 3 del Comcar.

Un parte policial al que accedió El Observador detalla que en la actividad participaron un total de 90 personas privadas de libertad organizadas en tandas de 30 espectadores por función.

Entre las películas que se exhibieron está Quiénes son los miller, y Masha y el Oso, una animada para niños.

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"Esta misma función se mantendrá durante un mes, con el objetivo de alcanzar la misma película a la totalidad de la población alojada en el módulo. En una primera etapa, la propuesta está destinada a los habitantes del módulo 3, y se proyecta extenderla progresivamente al resto de los módulos que conforman la unidad", señala el escrito.

De acuerdo con las autoridades, el propósito principal "no solo es brindar un momento de distensión, esparcimiento y una experiencia diferente a la rutina diaria, sino también acercar la cultura, el arte y el lenguaje audiovisual como herramientas valiosas para el desarrollo personal, la reflexión y el acceso a nuevas formas de conocimiento".

"Se busca que el cine se convierta en un espacio de encuentro, donde se promuevan valores, se abran perspectivas y se fortalezcan vínculos, contribuyendo directamente al proceso de reinserción y mejora de la calidad de vida de cada una de las personas que aquí residen".

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