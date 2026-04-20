Carlos Taroco, exdirector del Comcar condenado por el caso Penadés, hablará tras su liberación en el streaming de El Observador

El Observador da un paso más en su transformación digital con el lanzamiento de su nuevo canal de streaming, una plataforma de contenidos audiovisuales que busca conectar con nuevas audiencias a través de una propuesta multiplataforma que combina información, entretenimiento y deportes. Con una programación diseñada para las audiencias del siglo XXI, El Observador, el medio digital de noticias con mayor cantidad de suscriptores en YouTube , ofrecerá contenidos en vivo y on demand, con cinco programas originales que se emitirán semanalmente.

Este lunes, el excoordinador del Comcar y exdirector de Inteligencia Carcelaria del INR, Carlos Taroco , será el primer entrevistado del programa de streaming Todo un tema (TUT), que se estrena hoy en El Observador.

Taroco recuperó la libertad en setiembre de 2025, tras cumplir una condena de tres años de prisión por cohecho, asociación para delinquir y revelación de secretos. Obtuvo la libertad anticipada a los dos años, luego de redimir pena mediante trabajo y estudio en la cárcel de Cañitas, en Río Negro.

¿Hay que legalizar la cocaína para luchar contra el narcotráfico? Contestá la encuesta de El Observador y académicos de la Udelar

Su nombre quedó en el centro de la investigación contra el exsenador Gustavo Penadés, acusado por la Fiscalía de abuso sexual y explotación de menores en un caso que involucra a 13 víctimas y cuyo juicio aún no ha comenzado.

Durante esa investigación, la entonces fiscal Alicia Ghione sostuvo que Penadés, junto a otras siete personas, llevó adelante una “estafa procesal” para perseguir a denunciantes —entre ellos Jonathan Mastropierro y Romina Papasso— e intentar identificar a víctimas con identidad reservada. La defensa del exsenador planteó, en ese contexto, que parte de las denuncias respondía a una supuesta trama para inculparlo.

Taroco fue el único de los involucrados en esa maniobra que cumplió una pena de prisión efectiva. En la entrevista, la primera que dará desde su liberación, se referirá a su rol en el caso, a su paso por la cárcel y a su versión sobre una causa que sigue generando repercusiones.

En Quedó picando, por otra parte, estarán el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el director deportivo de Nacional, Sebastián Eguren.

La programación comenzó este domingo 19 de abril con un programa especial conducido por Alejandro Fantino de 20:00 a 22:00 horas. En este espacio inaugural, Fantino estuvo acompañado por los conductores de los diferentes programas que integran la grilla de El Observador.

Una programación pensada para un público diverso

Con una combinación de figuras consagradas y nuevos talentos, la grilla del streaming de El Observador está diseñada para captar la atención de una amplia audiencia, con una fuerte preferencia por contenidos ágiles, análisis en profundidad y debate pero en un formato dinámico y que combine información con entretenimiento.

Llenos de Mística (domingo de 20:00 a 22:00 hs): Un ciclo de entrevistas y entretenimiento conducido por Alejandro Fantino , con la participación de Ana Inés Martínez , Rafa Cotelo y Sofía Romano . Este espacio combinará análisis y actualidad con un enfoque en deportes, cultura y tendencias.

(domingo de 20:00 a 22:00 hs): Un ciclo de entrevistas y entretenimiento conducido por , con la participación de , y . Este espacio combinará análisis y actualidad con un enfoque en deportes, cultura y tendencias. Todo un Tema (lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hs): Un espacio de análisis de actualidad, política y sociedad uruguaya, con la conducción de Diego Cayota , Carolina Delisa y Leo Pereyra . Este programa se caracteriza por su enfoque directo, con un estilo sin filtro, que busca desentrañar los temas más relevantes de la realidad nacional.

(lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hs): Un espacio de análisis de actualidad, política y sociedad uruguaya, con la conducción de , y . Este programa se caracteriza por su enfoque directo, con un estilo sin filtro, que busca desentrañar los temas más relevantes de la realidad nacional. Quedó Picando (lunes y jueves de 20:00 a 22:00 hs): Un debate de alto voltaje sobre fútbol uruguayo, el mercado de pases y la Selección Nacional, con especial cobertura del Mundial 2026. Conducido por Ana Inés Martínez , Emiliano Hernández Pereyra , Luis Inzaurralde y Joaquín Pisa , el programa busca captar la pasión futbolera de la audiencia.

(lunes y jueves de 20:00 a 22:00 hs): Un debate de alto voltaje sobre fútbol uruguayo, el mercado de pases y la Selección Nacional, con especial cobertura del Mundial 2026. Conducido por , , , el programa busca captar la pasión futbolera de la audiencia. Radar IA (martes de 20:00 a 21 hs): Este programa se enfocará en el análisis de las últimas novedades en inteligencia artificial, tecnología y startups, con entrevistas a emprendedores y expertos en el campo. Se explorarán temas globales y locales, con especial atención a los desarrollos que están marcando el futuro de la tecnología. Federica Bordaberry , Juan Pablo De Marco y Naara Pérez estarán a cargo de la conducción.

(martes de 20:00 a 21 hs): Este programa se enfocará en el análisis de las últimas novedades en inteligencia artificial, tecnología y startups, con entrevistas a emprendedores y expertos en el campo. Se explorarán temas globales y locales, con especial atención a los desarrollos que están marcando el futuro de la tecnología. , y estarán a cargo de la conducción. La Playlist (miércoles de 20:00 a 21:30 hs): Dedicado a la música y la cultura joven, será el espacio ideal para los amantes de la música en vivo, las entrevistas con artistas locales y regionales, y las tendencias de la cultura millennial. Además, se presentarán lanzamientos de discos y promociones de shows en Uruguay y Argentina. El programa contará con la conducción de Nicolás Tabárez, Carla Colman y Emanuel Bremermann, y la participación de Luis Lacalle Ponce de León.

Una plataforma innovadora para el mercado uruguayo

El streaming representa la evolución de El Observador en el ecosistema digital. La plataforma no solo ofrecerá programación original, sino también interacción directa con la audiencia a través de redes sociales y contenidos viralizables.

La integración comercial será un pilar clave, con opciones como branded content, product placement, publicidad no tradicional y segmentos patrocinados, ofreciendo a los anunciantes la oportunidad de llegar a una audiencia digital comprometida.

Un medio que no se detiene

La plataforma no se limita a la emisión de programas desde un estudio central. Gracias a su capacidad de cobertura móvil, El Observador podrá transmitir en vivo desde distintos puntos del país, cubriendo eventos en tiempo real y generando contenido exclusivo desde locaciones especiales, tal como la reciente cobertura de la 59a. Semana de la Cerveza, en Paysandú. Esto le permitirá al medio mantenerse conectado con la audiencia y las tendencias, con una visión que trasciende lo estático.

La llegada del streaming de El Observador refleja el compromiso del medio con la innovación, sin perder de vista su legado de credibilidad y rigor informativo. Con esta apuesta, El Observador se posiciona como un referente de la nueva era del contenido digital en Uruguay.