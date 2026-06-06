Hackeo al correo de Gustavo Basso: un hombre declaró que le prometieron $5.000 para que pidiera esa línea en Antel

La denuncia presentada en diciembre por la familia Basso Cabral sobre el hackeo al correo electrónico que utilizaba Gustavo Basso avanza lentamente como una derivación de la causa de Conexión Ganadera . Según supo El Observador, recién días atrás se le tomó declaración en sede policial a un hombre que afirmó que le ofrecieron $ 5.000 por pedir ese número de teléfono en la sucursal Gaucho de Antel.

El hombre de 25 años que vive en Puntas de Manga y se dedica a la reparación de computadoras, fue interrogado el 13 de mayo ante la Dirección de Cibercrimen y afirmó: “Solicité específicamente el número dado que se contactó un usuario de Facebook , a través de uno de los tantos grupos de compra (…) me solicitaron que retire el abonado a cambio de $ 5.000”.

Explicó que está asociado a esos grupos de venta puesto que arregla computadoras y vende ropa en la feria para ayudar a su familia.

Una vez que tuvo la línea de Basso, relató que le llegó un código de Google que lo pasó a ese usuario. “En ese momento me eliminaron la conversación. Al no tenerlo como amigo no puedo aportar los datos. Al momento no he recibido ningún pago ”, declaró. No le preguntaron más detalles.

Por el momento la fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Silvia Pérez no le tomó declaración al hombre ni solicitó otras medidas de prueba como verificar con redes de pagos si recibió algún giro de dinero, dijeron fuentes del caso.

Antel había respondido en febrero que “no existe normativa que establezca un plazo mínimo de espera para la reasignación de un número, luego que el mismo fue liberado del servicio anterior”.

El ente respondió que los procedimientos y protocolos internos de actuación se encuentran clasificados como reservados por lo que no era posible entregar esa información ante un pedido de acceso de la información pública solicitado por Agustina Basso.

Se le informó que el 30 de setiembre de 2025 el síndico del concurso de Conexión Ganadera Alfredo Ciavattone solicitó modificar el plan contractual de 45 líneas a uno de tres líneas, cancelando las restantes -entre las cuales se encontraba el número que utilizaba Basso- liberando su numeración.

Le señalaron que los datos del nuevo titular de la línea citada reviste carácter confidencial pero se limitaron a informarle que la comercialización del servicio se realizó el 14 de noviembre de 2025 en el local de Antel El Gaucho “siguiendo los procedimientos habituales”.

En un escrito que los defensores de la familia Basso, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, presentaron a la justicia reclamando la información a Antel, relataron que tres días después de que Antel adjudicara ese número a un nuevo cliente, se cambió la contraseña del mail [email protected] tras enviarse un mensaje de texto al número telefónico.

20250217 Pablo Donnángelo, Eduardo Sasson abogados de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Primera audiencia de Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Agustina Basso argumentó en su reclamo en que una vez que el número telefónico de su padre "fue asignado a un tercero", comenzaron a ser "víctimas de una reiterada conducta extorsiva desde la cuenta de correo electrónico de Gmail" que utilizaba el empresario. Agregó que saben que el nuevo usuario del número telefónico "accedió como consecuencia" de que Basso tenía como método de recuperación de la contraseña de su correo el envío de un mensaje de texto a su celular.

El 19 de noviembre, Daniela Cabral, esposa de Basso, recibió un mensaje enviado desde esa dirección con una animación de una sirena.

El 20 de noviembre, el hacker envió desde Argenahak un correo electrónico a Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, imputado con prisión, exigiéndole US$ 400.000 en bitcoin en menos de 13 horas. El mensaje incluía una advertencia explícita: "Si no lo hacen tenemos 1 giga, 700 de documentos y mails que involucran a Conexión Ganadera; deudas, ganado, faltante, cheques, acuerdos con Basso".

El 27 de noviembre Rodríguez recibió un nuevo mensaje desde la cuenta de Basso: "Esta noche sobre las 22.00 se van a filtrar documentos en X y mails a la prensa de investigación y solicitan, como última oportunidad, 75 mil dólares antes de las 21:30".