Conexión Ganadera: remataron cinco autos de Gustavo Basso en casi US$ 200 mil

En el marco del caso Conexión Ganadera , este jueves se concretó el remate de varios vehículos vinculados al empresario Gustavo Basso , mientras la Justicia continúa respaldando las medidas cautelares sobre los bienes investigados.

Entre los precios, divulgados por el periodista Eduardo Preve y confirmados a El Observador por el síndico, se destacan un Maserati Grecale vendido en US$ 87.000 , una Jeep Grand Cherokee en US$ 61.000 y un Audi Q5 en US$ 25.600 . También se remataron una Fiat Strada Freedom (US$ 12.500) y una Volkswagen Saveiro (US$ 12.200) . La suma total, entonces, arroja la cifra de US$ 198.300.

El remate se da en un contexto de resoluciones judiciales que rechazaron los intentos de la familia de Basso de recuperar bienes embargados .

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Por un lado, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera desestimó el planteo de la viuda, Daniela Cabral, y sus hijas, quienes buscaban dejar sin efecto el embargo sobre bienes que estaban a nombre del empresario . En paralelo, el Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno rechazó la recusación contra el juez del concurso, Leonardo Méndez.

La defensa argumentó que, al momento de su muerte, Basso no había sido imputado, por lo que “se extinguió el delito y sus efectos”. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los bienes estarían vinculados a maniobras ilícitas.

El fiscal Enrique Rodríguez había señalado que tanto Basso como sus socios habrían adquirido bienes con dinero proveniente de la operativa de Conexión Ganadera, en un esquema donde los fondos circulaban entre empresas y familiares.

Según la investigación, incluso inversiones inmobiliarias y compras de vehículos habrían sido financiadas con dinero que ingresaba a cuentas vinculadas al negocio.