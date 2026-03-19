Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ REMATE

Conexión Ganadera: remataron cinco autos de Gustavo Basso en casi US$ 200 mil

Entre los precios se destacan un Maserati Grecale vendido en US$ 87.000, una Jeep Grand Cherokee en US$ 61.000 y un Audi Q5 en US$ 25.600

19 de marzo de 2026 13:36 hs
En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera

En el marco del caso Conexión Ganadera, este jueves se concretó el remate de varios vehículos vinculados al empresario Gustavo Basso, mientras la Justicia continúa respaldando las medidas cautelares sobre los bienes investigados.

Entre los precios, divulgados por el periodista Eduardo Preve y confirmados a El Observador por el síndico, se destacan un Maserati Grecale vendido en US$ 87.000, una Jeep Grand Cherokee en US$ 61.000 y un Audi Q5 en US$ 25.600. También se remataron una Fiat Strada Freedom (US$ 12.500) y una Volkswagen Saveiro (US$ 12.200). La suma total, entonces, arroja la cifra de US$ 198.300.

El remate se da en un contexto de resoluciones judiciales que rechazaron los intentos de la familia de Basso de recuperar bienes embargados.

Más noticias

Hackeo al mail de Gustavo Basso: su hija inicia juicio a Antel por información que declaró reservada y no le entregó

Conexión Ganadera: doble revés judicial para la viuda e hijas de Gustavo Basso en penal y civil

Por un lado, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera desestimó el planteo de la viuda, Daniela Cabral, y sus hijas, quienes buscaban dejar sin efecto el embargo sobre bienes que estaban a nombre del empresario. En paralelo, el Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno rechazó la recusación contra el juez del concurso, Leonardo Méndez.

La defensa argumentó que, al momento de su muerte, Basso no había sido imputado, por lo que “se extinguió el delito y sus efectos”. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los bienes estarían vinculados a maniobras ilícitas.

El fiscal Enrique Rodríguez había señalado que tanto Basso como sus socios habrían adquirido bienes con dinero proveniente de la operativa de Conexión Ganadera, en un esquema donde los fondos circulaban entre empresas y familiares.

Según la investigación, incluso inversiones inmobiliarias y compras de vehículos habrían sido financiadas con dinero que ingresaba a cuentas vinculadas al negocio.

Las más leídas

Humo blanco para la Estación Central de AFE: luego de décadas se cerrará el juicio y el predio pasará a manos del MTOP

Ruibal sobre el mundial 2030: "Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario"

Los lujos que Tatiana Marset Alba ostentaba en redes sociales: autos de alta gama, conciertos y yates

"Patoterismo", "persecución ilegal" e "inquisición": el cruce entre el FA y la oposición por denuncia contra Ojeda y la defensa de Bordaberry

Temas

Gustavo Basso Conexión Ganadera Autos Remates

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos