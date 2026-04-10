"Yo sólo firmaba y no preguntaba", dijo la hija de Gustavo Basso sobre las sociedades que tenía con el cura colombiano y otro socio de su padre

"No sabía para qué era, yo puse mi firma". "Fue un pedido, yo acaté, sabía que nunca iba a participar ni trabajando ni nada", afirmó Candelaria Basso Cabral, la hija más chica del fundador de Conexión Ganadera , Gustavo Basso, al declarar en Fiscalía sobre las sociedades en las que figura como co-titular, según surge del audio del interrogatorio al que accedió El Observador.

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez le preguntó por su participación en dos sociedades en las que figuraba como socia administradora. Una de ellas era compartida con César Jesús Buitrago López, el cura colombiano párroco de Florida y sobre quien la fiscalía tiene sospechas de que operaba como testaferro de Basso, cuya firma se remonta a 2017. En ese caso se trata de un predio rural explotado por terceros.

La otra sociedad es la de Candelaria Basso con Jorge Cunietti en Cuchilla de Silveira SRL, un negocio de remate de ganado, y por el que adquirieron un campo en US$ 750.000. "Nunca trabajé en Cuchilla de Silveira... En realidad Cuchilla es algo con lo que yo tengo vínculo por una firma que me pide mi padre", explicó.

Ante las distintas preguntas del equipo fiscal -integrado también por Federico Rodríguez y Andrea Graña- Candelaria Basso no logró explicar por qué su padre la ponía al frente de esas sociedades pero aclaró cómo era el vínculo familiar en torno al cabeza de familia.

"Si usted hubiese conocido a mi padre, entendería que hoy yo y mi familia tenemos un montón de preguntas que le haríamos, que en su momento no las hicimos, pero tampoco recibíamos información. Él no hablaba de su trabajo, era sumamente reservado con eso y tampoco era accesible a las preguntas", dijo.

Gustavo Basso Gustavo Basso guía la ceremonia de la Solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres de noviembre de 2019 Facebook de la Iglesia Católica

La sociedad con el cura colombiano que ella firmó cuando tenía 18 o 19 años

Cuando el fiscal le preguntó sobre la sociedad con el sacerdote César Buitriago, iniciada el 20 de octubre de 2017, cuando ella tenía 18 o 19 años, y sin fecha de cierre (o sea que continúa operativa) dijo: "No sabía para qué era, puse mi firma".

-Cuéntenos un poco quién es Buitrago López

-Era un amigo de mi padre.

-¿Quién era?

-Es un sacerdote.

-Por eso, pero cuente, cuente. ¿Es un sacerdote de dónde? ¿De una congregación religiosa? ¿De la iglesia tal? ¿Del párrogo tal? ¿De dónde lo conocieron? ¿Qué vinculación tenía?

-De Florida. Yo lo conocí desde muy chica. No sé cómo lo conocí, pero lo conocí en la iglesia en realidad. Tenía un vínculo cercano a la familia. Era bastante chica cuando firmé eso y sucede lo mismo que con las otras empresas. Era una vinculación empresarial a través de una firma. Nunca trabajé con él.

-Pero cuéntenos qué fue esto. Qué explotación, qué predio rural explotado por terceros.

También dijo que nunca habló con Buitrago del tema y relató que de muchas de las cosas se fue "enterando a través de la prensa".

En ese momento uno de los defensores de la familia Basso, Pablo Donnangelo, le aclaró al fiscal que ella no sabe los detalles de ese negocio. "Lo podemos explicar nosotros o podemos presentarle un escrito...".

Luego ella se refirió a la relación con su padre y dijo: "Era de muy poca comunicación, o sea, de muy pocas conversaciones. Mi padre era una persona de pocas palabras, a su vez yo tenía poco tema de conversación con él... Era una persona que se enganchaba solamente de ciertos temas. Además yo me vine a Montevideo cuando tenía 16 años y nunca más viví con mis padres".

"A mí me pasaba, cuando todo supuestamente andaba bien, de enterarme de cosas de mi padre por amigos. Me decían, ´Fá, tu padre tal cosa, tu padre tal otra´. Para mí ese no era mi padre, porque no era el vínculo que yo tenía con él. Y eso, o sea, yo hoy también me pregunto, Fá, ¿por qué no hice todas estas preguntas? Y lo que me respondo es que no había una apertura para eso".

El fiscal insistió en querer saber si desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026, fecha en la que declaró, no averiguó sobre esas sociedades pero ella respondió: "Le hago una lista de la cantidad de cosas que me quedan por averiguar en este año..."

Cuchilla de Silvera y dos padrones por US$ 750.000

En el caso de la sociedad con Jorge Cunietti en la que Candelaria Basso figura como socia, contó que le preguntó a Basso de qué se trataba y él le dijo que "era un local de feria con un escritorio para el tema ganado".

Relató que la escribana de su padre la llamó y le dijo que tenía que ir a firmar a la ciudad de Minas el compromiso de compraventa el 13 de julio de 2023. Se trataba de dos padrones en Lavalleja por US$ 750.000 que se pagaron US$ 205.000 con una letra de cambio cruzada a nombre de Candelaria Basso de la cuenta de Daniela Cabral, otra letra de cambio a nombre de Improsul por US$ 201.500 y el resto en efectivo.

"Posteriormente, antes del fallecimiento de mi padre, se iba a terminar de saldar y ella me vuelve a escribir unos días antes para decirme que el sábado 30, mi padre falleció el 28, se iban a terminar los papeles que se habían iniciado y que yo tenía que volver a firmar, y bueno, el 28 en realidad falleció mi padre, por lo que no se firmó ese día". Se firmó finalmente el 21 de diciembre de 2024.

"Sabía que tenía que ver con Cuchilla pero yo no sé cómo funciona el sistema agroganadero. Entiendo que todo tenía que ver con lo mismo, pero no sabría diferenciar", dijo y agregó que tampoco manejaba los montos porque no era un dinero que ella iba a tener nunca, "ni iba a pagar".

El fiscal quiso saber si en algún momento había firmado documentación relativa al giro de Cuchilla de Silvera, como cheques, operaciones bancarias relativas al trasiego de ganado, ventas, consignaciones, y mencionó que desde la Secretaría Antilavado "surgen retenciones de IRPF informadas por rentas de capital recibidas por la Cooperativa Nacional de Productores de Leche en el período comprendido del 2020 a 2024.

-Yo ya sé lo que es. Es una renta que percibo que, por lo que entiendo, es el arriendo de un campo.

-¿De quién era el campo?

-No sé de quién es. O sea, sé que salió en mi nombre que yo cobro una renta y que tiene que ver con Conaprole, pero no es que tenga leche ni que lo produzca... Nunca fui al campo. Entiendo que es en Florida.

Luego el fiscal le preguntó que pasó con Cuchilla de Silvera después de la muerte de Basso. "Cuando él se contactó conmigo, en realidad yo lo que hice fue derivarlo con los abogados, porque yo no podía responder ni a sus demandas ni preguntas ni inquietudes, ni siquiera las entendía", afirmó en relación a que él la consultaba sobre qué iba a pasar y le mandaba notas de prensa. "No tuvimos más conversación que esa", dijo ella y reiteró que no sabía si tenían empleados, ni si había una oficina.

Afirmó que proveniente de Cuchilla de Silvera recibió en 2024, antes que la muerte de su padre, dos transferencias de US$ 4.000 cada una y fue todo lo que recibió si bien Basso le había dicho que recibiría esa plata cada dos meses, pero "después no vino más nada".

La reunión con los Carrasco y la noticia de la "mala situación" de Conexión Ganadera

El fiscal también interrogó a la indagada sobre la reunión con los Carrasco el domingo posterior a la muerte de Basso. Ella dijo que sólo estuvo en la reunión los diez minutos iniciales y se fue porque debía regresar a Montevideo pero "la información" que tiene de esa reunión es que "se había expuesto la situación de la empresa" y que había "una mala situación".

-¿Quién había advertido de la mala situación de la empresa? ¿De qué lado vino eso? ¿De los Carrasco o de los Basso?

-No, de los Carrascos. Pero porque nosotros, o sea, no había una advertencia de parte nuestra porque no teníamos información de la empresa porque ni mi hermana, ni mi madre, ni mi cuñado...

"Obviamente todo empieza con el fallecimiento de mi padre. En su momento yo pensé que iba a tener que hacer frente a un duelo o una pérdida. Y obviamente todo lo que vino después y lo que sigue hoy nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé todas las cosas que hemos tenido que vivir y que pasar, donde la muerte (de Basso) ha sido como un detalle. Y con respecto a todas las preguntas que me hicieron, la mayoría de la información, además, en ese tiempo, la obtuve más por la prensa. O sea, era mirar la prensa y sentarme a decir qué de esto es cierto y ponerme a averiguar sobre eso", dijo.

La defensa expuso también que desconocidos quisieron irrumpir en el apartameto que tienen en Vázquez Ledemsa (Punta Carretas) e hicieron la denuncia, con imágenes de esa persona y no pasó nada.

En otro momento del interrogatorio, al ser consultada sobre rentabilidades que cobró en diciembre de 2024 por $ 30 mil afirmó que era inversora de Conexión Ganadera. Contó que inicialmente invirtió a medias con una pareja, después continuó ella sola y tenía un contrato de terneros, de bono ganadero, por US$ 70.000 que dijo eran los ahorros de regalos de su cumpleaños de 15 y otros ahorros que tenía.

También habló sobre la información que había trascendido en su momento sobre que su contrato había sido renovado el 28 de noviembre de 2024, el día del sucidio de Basso. Contó que ella le había confirmado el 5 de noviembre a Analia Pallares, prima de su padre que trabajaba en la empresa, que renovaría por un año más (con una rentabilidad del 8%). Aseguró que tomó la decisión luego de enterarse que había quedado confirmada en un concurso de ASSE como psicóloga. Como el primer contrato, de seis meses, lo había firmado el 28 del mayo, vencía el 28 de noviembre por lo que se renovó automáticamente ese día. "Es una desgraciada coincidencia, nada más", afirmó que le respondió Pallares cuando ella le preguntó por qué se decía eso.

Luego dijo que no se presentó en el concurso a reclamar ese dinero "por una cuestión ética de todo lo que sucedió después".