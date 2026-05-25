El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , comparece este lunes ante la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

La instancia comenzó a las 10:00 , según recoge el acta de citación del Parlamento. La comisión, que fue instalada en la Cámara Baja, está presidida por el diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir , con el legislador colorado Carlos Rydström como vicepresidente.

Además, está integrada por los representantes Elianne Castro, Pablo Constenla, Daniel Diverio, William Martínez, Álvaro Perrone, Carlos Reyes, Gustavo Salle, Gerardo Sotelo y Gabriel Tinaglini .

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La investigadora, aprobada en marzo con votos de la oposición, había sido impulsada por el diputado colorado Juan Martín Jorge, quien apuntaba contra la falta de quórum en el INC a la hora de aprobar la compra de María Dolores —por US$ 32,5 millones— en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado , desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.

Esa situación, además, terminó con la renuncia del entonces presidente del instituto, Eduardo Viera, por ser colono.

La decisión fue tomada por el gobierno luego que desde la oposición cuestionaran al entonces titular de Colonización por "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen", algo prohibido por la Constitución.

Por la compra de María Dolores ya había tenido lugar además una interpelación en 2025 en la Cámara de Senadores contra el ministro Fratti y el INC.