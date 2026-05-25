Con Christian Ebere y el Toro Fernández en cancha, Cruz Azul se consagró campeón de México tras vencer a Pumas UNAM con un gol agónico

Con el ex Nacional Christian Ebere desde el arranque y el uruguayo Gabriel Toro Fernández ingresando desde el banco, el Cruz Azul ganó su décima Liga MX de México al vencer 2-1 a los Pumas con un agónico gol en los descuentos del volante argentino Carlos Rotondi , en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2026 .

Con cuatro años como jugador celeste, Rotondi marcó al minuto 90+5 el gol de la victoria en el estadio Olímpico Universitario, en la capital mexicana.

De esa forma, se quitó una etiqueta de villano que cargaba desde la final del Clausura 2024, cuando cometió un penal que devino en la derrota ante el América. "Me sabe a gloria, alegría, a revancha, todo junto. Pasé momentos jodidos" , dijo Rotondi ya con el título.

Simplemente el gol del título. La vida recompensando finalmente a Rotondi con @CruzAzul #LaFinalDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #FVuelta | #FVUNAMCAZ pic.twitter.com/2Pps4WE5zR

Uruguay vs España tendrá la presencia del rey Felipe VI, quien estará en Guadalajara para alentar a la roja tras ser invitado por la presidenta de México y Gianni Infantino

Christian Ebere no solo anotó dos goles para la victoria de Cruz Azul de visita en los playoffs de la Liga MX de México, sino que fue la figura; mirá los videos

Esta final también fue una revancha para el mexicano Carlos Rodríguez, para los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta y para el argentino Gonzalo Piovi, presentes en la derrota de 2024.

En contraste, el portero costarricense Keylor Navas, de los Pumas, cargó con la derrota pese a realizar cuatro brillantes atajadas durante el partido.

A los 39 años y en su segundo torneo en México, Navas buscaba ganar una liga en un cuarto país, después de coronarse en Costa Rica con el Saprissa, en España con el Real Madrid y en Francia con el Paris Saint Germain. Deberá esperar para celebrar dicha gesta.

La coronación del Cruz Azul se dio con un efectivo interinato de siete partidos del entrenador mexicano Joel Huiqui, que logró cinco victorias y dos empates. El DT tomó a un equipo que arrastraba una racha de nueve partidos sin ganar -seis en la liga- tras la destitución del argentino Nicolás Larcamón, quien dejó al Cruz Azul clasificado a la fase final.

Ebere fue uno de los principales exponentes de este equipo. El nigeriano, que llegó al club mexicano proveniente de Nacional a principios de 2026, anotó cuatro goles en 16 partidos durante este semestre. Con este título, obtuvo su segunda liga en seis meses, tras obtener la Liga AUF Uruguaya con el tricolor a fines de 2025.

Fernández, en tanto, tuvo una gran actuación en la fase de liga del Clausura, con cinco goles y cuatro asistencias en 15 partidos, pero en la Liguilla solo jugó cuatro encuentros y no anotó goles.

Cruz Azul también cuenta con presencia uruguaya en su gestión: Iván Alonso es su director deportivo y Mathías Cardaccio es el director de fútbol de la institución.

AFP__20260525__B3X88TT__v1__MidRes__FblMexPumasCruzAzul Gabriel Toro Fernández en el partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul que le dio el título a su equipo Foto: AFP

FUENTE: Con información de AFP