Lo que dijo Fratti sobre la gripe aviar en Uruguay, con una felicitación y enseguida un ruego

El virus de gripe aviar -influenza aviar H5- , que recientemente afectó a aves silvestres e incluso causó muertes , sigue sin impactar en el sector avícola comercial , por lo cual el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) felicitó a los involucrados por la efectividad de las medidas de bioseguridad adoptadas , no obstante instó a "no bajar la guardia" .

Alfredo Fratti, tras informar sobre este y otros temas a los integrantes de la Comisión de Ganadería del Senado en el Parlamento, remarcó que se trata de una adversidad sanitaria de fuerte presencia en la región y muchas otras zonas del mundo, señalando que "Argentina tiene, Brasil tiene y Europa está al rojo vivo con ese tema" .

En el caso de Uruguay, agregó, "por suerte y porque creo además que han hecho muy bien (las cosas) la gente que está con las aves comerciales", la influenza se detectó en aves silvestres, primero en animales de cuello blanco y luego en los de cuello negro (cisnes), pero no ha sucedido en aves del circuito de producción comercial (sea el giro la producción de carne, huevos o reproducción) ni en las denominadas aves de traspatio.

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Es una enfermedad de rápida difusión, por lo cual incluso los epidemiólogos la definen como "la aftosa de las aves". El virus puede transmitirse de aves a humanos, algo que no es fácil que ocurra, pero que sucede especialmente si se tiene un contacto estrecho con aves enfermas. Puede haber contagios entre humanos y los síntomas son similares a los de las otras gripes comunes, por lo tanto lo son los tratamientos médicos.

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Monitoreo constante

Fratti dijo que hay que "felicitar" a los involucrados en la cadena avícola porque las medidas de bioseguridad que tomaron "han sido hasta ahora muy efectivas".

Anunció, también, que se están desarrollando reuniones de epidemiólogos del ministerio "para ver si levantan la emergencia o la sostienen un poco más", aludiendo a la declaración de emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar, lo que instauró una serie de medidas que siguen vigentes.

El contexto

El martes 24 de febrero de 2026 el MGAP declaró la emergencia sanitaria en todo el país, tras los hallazgos de casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en una especie silvestre en Maldonado, Rocha y Canelones. Quedaron restringidos todos los movimientos dentro del país de aves de traspatio y de aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Se prohibieron las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.

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Gripe aviar en Uruguay: "Estamos bien parados"

"Estamos bien parados pero no hay que bajar la guardia, esto aparece en aves silvestres que se desplazan y somos un país muy pequeño, hay que seguir teniendo cuidado", afirmó el jerarca, con el objetivo de seguir evitando impactos negativos en la actividad del sector avícola, que aporta al mercado interno y externo un agroalimento relevante, generand mucho empleo.

Consumo de pollo y huevos

Las autoridades insistieron en que la enfermedad no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas -carne aviar o huevos-, pero de haber casos en predios comerciales sería un grave problema en la cadena avícola: entre otras consecuencias los mercados dejarían de permitir el ingreso de productos exportados desde Uruguay.