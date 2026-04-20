Un Criollo en "la pantalla del Cordobés": urge reparar el techo del casco de la estancia de Aparicio Saravia

Don Leovigildo se llama el caballo Criollo que el productor agropecuario y legislador Sebastián Da Silva donó para que integre el conjunto de bienes que serán rematados , con el sistema de subasta por pantalla, para reunir fondos destinados a reparar el techo del casco de la estancia El Cordobés .

Entre esos bienes, detalló el senador de la República, a modo de ejemplo también habrá otros animales y herramientas de trabajo campero , además de algunas sorpresas que se irán conociendo en las próximas semanas.

Mencionó que no solo gente vinculada al nacionalismo hará donaciones para un remate cuyos detalles se vienen definiendo, pero se sabe que se realizará en mayo, que tiene nombre –La Pantalla del Cordobés– y que las donaciones se reciben a través del teléfono 094 797 594 .

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La estancia está a 130 kms de Melo, en la novena sección de Cerro Largo y cerca del arroyo Cordobés, en una zona rodeada por las rutas 6, 19, 7 y 28. Arévalo, Cerro Chato y Santa Clara de Olimar son algunas localidades próximas. El nombre oficial es, desde 1978, “Museo Histórico Nacional General Aparicio Saravia Estancia El Cordobés”. Depende de la intendencia departamental y alberga en su colección pertenencias del caudillo del Partido Nacional Aparicio Saravia y de su esposa, Cándida Díaz. El edificio data del siglo XIX y es parte del casco de la estancia El Cordobés que perteneciera a Saravia. Junto a él se encuentra una capilla que la esposa del caudillo mandara construir pocos años después de la muerte de su marido.

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El paso del tiempo y un temporal dañaron al techo

Da Silva explicó que sobre todo el paso del tiempo incidió en que se fuera deteriorando especialmente el techo de la estancia, acentuado eso por uno de los fuertes temporales que hubo el año pasado, por lo cual urge repararlo.

La adversidad es de tal magnitud que hay lugares incluso donde llueve en el interior.

El costo no es nada menor, se estima que demandará unos US$ 100.000.

“Hay otras cosas para arreglar en la estancia, pero lo del techo es lo urgente”, apuntó el legislador a El Observador durante su visita a la Expo Rural de Melilla, en la zona del sector ovino donde estaba dialogando con criadores de la raza Dorper.

Da Silva señaló que “Lorenzo Gianola y Antonio Arrospide se pusieron a la cabeza de esta movida para hacer la reconstrucción del techo, empezaron con los tradicionales bonos de colaboración, cada político tiene que poner US$ 1.000, como corresponde, pero con eso no alcanzaba y se me ocurrió esta idea de la subasta”.

“Nos ayuda tener muchos rematadores amigos, podemos aprovechar la infraestructura de las ventas virtuales y vamos a hacer la pantalla de El Cordobés, estamos muy entusiasmados con este aporte”, señaló.

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Aporte destacado del caballo Criollo

Explicó que “cada quien puede donar lo que quiera, lo que pueda, hay gente que ya donó una chancha preñada, otros 10 pollas ponedoras, tres hormas de queso y un toro de pedigrí… vamos a tener una lista larga y muy interesante, ni que hablar los criollistas que estaremos colaborando, va a haber una especie de remate de Criollos porque ya somos como ocho o nueve”.

Se está en la etapa de reunir y ordenar los lotes y para quienes hagan la donación y quienes compren habrá un reconocimiento, un diploma, a modo de recuerdo de la participación en este emprendimiento.

“Va a ser un éxito, porque hay una esencia blanca que moviliza mucho y hay algunos gestos que se suman, fijate que Guillermo Domenche, el exsenador de Cabildo Abierto, ya me escribió, es productor rural y está viendo si dona un juego de riendas…”, contó.

Da Silva ya informó en redes sociales que donó una potrillo de la raza Criollos, de la cabaña familiar Don Augusto, un animal que bautizó con el nombre de su padre y que tiene una genética destacada “y un pelo raro, es un lobuno overo, petitero, un precioso pelo, de esos pelos que transmiten, cuando nació pensé enseguida en dejarlo entero”.

¿Cuánto se puede lograr por este caballo?

Es imposible dar una respuesta con un monto exacto, como previo a cualquier remate, más en este caso porque al valor del Criollo se le añade el ámbito en el que será comercializado y el destino del dinero que se invierta. No obstante, a modo de referencia, en noviembre de 2025 -informó El Telégrafo- se concretó en el Carrasco Polo Club el II remate conjunto de Criollos de cabañas “La Soleada” de Jacques Boutmy y familia; “Las Brujas” de Jorge Holtz y familia; y “Don Augusto” de Sebastián Da Silva y familia, con un promedio por los padrillos de US$ 5.000, un valor mínimo de US$ 2.760 y un máximo de US$ 14.400.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2044928533647052842&partner=&hide_thread=false En honor a mi viejo le puse Don Leovigildo. Y no hay mayor honor que donarlo para la Pantalla del Cordobés. Pelo único el potrillo, flor de sangre . Te lo podes llevar a fin de Mayo y colaborar con la Estancia de Aparicio Saravia pic.twitter.com/KbwNy4O3TN — Sebastian Da Silva (@camboue) April 16, 2026

“El viejo quedó contento cuando le conté, mi idea fue ponerle su nombre y regalárselo, pero bueno, tiene muchos padrillos y ya no quiere más y me dijo que lo donara, le gustó la idea", contó.

Agregó que "el viejo va a cumplir 80 años, es el típico productor rural y está regalándole la plata al Estado, no se quiere jubilar, viste que hoy con la reforma de la Seguridad Social te podes jubilar y seguir trabajando… pero ta, yo le digo y él es tozudo, a la antigua y está hecho un toro”, contó.

El potrillo está en Puntas de Maciel, Florida, cuidado por el cabañero Luciano Gómez, tiene un año y medio, es hijo de Yubely Milonga y Don Ventarrón (Gran Campeón y Mejor Ejemplar sin distinción de sexo de la última Expo Campanero) y ya hay gente muy interesada en pujar durante el remate para quedárselo.