Discurso en jornadas sobre veterinaria cuestionó al INBA y advirtió sobre riesgos en los mercados

El cuestionamiento al desempeño del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) , el valor de instaurar la figura del Veterinario Corresponsable Sanitario (VCS) y la defensa del rol de la profesión veterinaria destacaron durante el discurso de la Dra. Carmela Dos Santos, presidenta del C entro Médico Veterinario de Paysandú (CMVP) , al inaugurar la edición 53 de las Jornadas Uruguayas de Buiatría.

Las Jornadas de Buiatría son organizadas desde 1973 por el CMVP. Participan, este año, expositores provenientes desde España, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil y de Uruguay. Las actividades se cumplen en el Salón Egeo, en la capital departamental, con el lema "Paysandú Capital Nacional de la Buiatría", desde este jueves 4 al sábado 6 de junio. Se trata de una instancia que convoca a profesionales, investigadores, estudiantes, productores y técnicos vinculados al sector agropecuario.

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Cuestionamientos al accionar del INBA

La profesional, en su discurso en el acto inaugural de las jornadas, consideró que al observar el accionar del INBA "no se vislumbran avances, ni un rumbo claro en su gestión, que se encamine hacia la atención de problemas existentes".

Dos Santos resaltó "la importancia de atender el bienestar animal de todas las especies", no obstante "los escasos recursos disponibles por el INBA continúan destinándose casi exclusivamente a castraciones caninas" y, en ese sentido, "se reconoce la necesidad de esta práctica, pero no como única herramienta ni la única realidad a atender".

Sobre qué INBA se necesita, trasladó al auditorio a modo de interrogante si se trata de un instituto "que actúe en función de las voces de aquellos que sólo hablan más alto".

Añadió, enseguida, que "la aspiración es de un INBA que establezca y conduzca las políticas de bienestar animal en base a criterios técnicos, con reglamentación específica para cada especie, que eduque e investigue, que controle y que disponga de recursos que permitan el desarrollo de sus políticas a nivel nacional".

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Clave: Veterinario Corresponsable Sanitario

La Dra. Dos Santos se refirió también a situaciones que, de mantenerse, "ponen en riesgo los mercados existentes", aludiendo a la detección de residuos de productos veterinarios (garrapaticidas) en carnes exportadas.

"Epidemiología de los sistemas, planes de control sanitario, elección de específicos veterinarios, entre otros, son competencias de los profesionales veterinarios que, con frecuencia, han sido sustituidas por decisiones que no tienen que ver con lo técnico, pero las circunstancias actuales sitúan a profesión veterinaria frente a un enorme desafío, por el aporte que puede y debe hacer de aquí en más", remarcó.

Apuntó que la profesión, "lejos de estar ajena viene trabajando y ya ha dado pasos firmes", refiriéndose a la figura del Veterinario Corresponsable Sanitario (VCS), propuesta por el Dr. Adolfo Bortagaray, que hace pocos años la institucionalidad veterinaria -Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay; Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República; Academia Nacional Veterinaria; Colegio Veterinario del Uruguay; y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)- viene trabajando, elaborándose un documento que ya fue ingresado al MGAP para su consideración.

"La figura del VCS, que es de carácter voluntario, refiere a una forma de trabajo que implica conocer el sistema productivo como unidad y a partir de allí abordar sus aspectos sanitarios. No es la solución a todos los problemas, pero es una muy buena herramienta, que ordena y marca roles, permitiendo un mejor control de eventos sanitarios y el uso racional de específicos veterinarios", explicó.

Consideró, sobre eso, que "su participación sin duda va a contribuir también a dar respuesta a otros grandes desafíos relacionados a la seguridad alimentaria y a los mercados".

en el mediano plazo, no parece posible imaginar sistemas de producción bajo controles rigurosos en inocuidad sin la participación de la profesión veterinaria y tampoco parece posible imaginar el cumplimiento de requisitos de bienestar animal, o la necesidad de certificaciones para el agregado de valor, sin la participación de la profesión veterinaria en los sistemas productivos en el mediano plazo, no parece posible imaginar sistemas de producción bajo controles rigurosos en inocuidad sin la participación de la profesión veterinaria y tampoco parece posible imaginar el cumplimiento de requisitos de bienestar animal, o la necesidad de certificaciones para el agregado de valor, sin la participación de la profesión veterinaria en los sistemas productivos

El tema garrapata

La presidenta del CMVP también se pronunció sobre uno de los grandes problemas en la ganadería nacional, la garrapata: "Se reconocen los esfuerzos de las autoridades del ministerio para abordar esta realidad, así como la intención de mejorar su regulación, al mismo tiempo se expresa la necesidad de una mayor claridad respecto a las normativas vigentes, apelando a manuales de procedimientos".

Admitió que se ha llegado a la situación actual (hay pérdidas estimadas en US$ 100 millones cada año) "por responsabilidades compartidas y en este contexto se observa muy positivo que las gremiales y organizaciones de productores se involucren con el tema generando intercambio y aportando propuestas".

Dada la complejidad de la situación, enfatizó, "es imperiosa la participación de la profesión veterinaria, por entender que si bien la solución es de carácter técnico, el camino a transitar debe ser junto a todos los actores".

La Dra. Dos Santos mencionó que tanto el tema garrapata como para el resto de las campañas sanitarias se requiere "una vigilancia epidemiológica activa y continua, por eso la necesidad de reforzar los recursos humanos, técnicos y paratécnicos de todas las regionales del país".

Eso vale también, señaló, para la gestión del Laboratorio Rubino - DILAVE, "considerando que el diagnóstico es central en la vigilancia y control de las enfermedades, no es posible desarrollar una correcta vigilancia epidemiológica sin equipamiento ni recursos humanos capacitados".

Por último, con relación al concepto "una salud", tras citar que "comprende la salud humana, salud ambiental y salud animal", afirmó que "lograr la salud animal es posible con la participación de la profesión veterinaria, por eso debemos redimensionar el papel que juega nuestra profesión".

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