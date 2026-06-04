La "Venecia" latinoamericana: la obra que cambiará para siempre una de las capitales más importantes de la región

Bogotá avanza en una de las obras de infraestructura vial más importantes de los últimos años. Se trata del Puente de Venecia , una estructura que forma parte de la transformación de la avenida 68 y que promete modificar la circulación de vehículos y transporte público en uno de los puntos más congestionados de la capital colombiana.

La obra, ubicada sobre la Autopista Sur en el sector de Venecia , alcanzó en marzo un 87% de ejecución y las autoridades proyectan su habilitación para diciembre próximo. El proyecto es considerado una pieza clave para mejorar la conexión entre el sur y el centro de la ciudad, además de integrarse a la futura troncal de TransMilenio .

Qué es la mancha naranja en Sudamérica que llamó la atención de la NASA

El coloso del Pacífico que promete cambiar el comercio entre Sudamérica y Asia

¿Cómo es el Puente de Venecia, la obra clave para la movilidad de Bogotá?

El Puente de Venecia forma parte del Grupo 1 de las obras de la avenida 68, uno de los corredores más importantes de Bogotá. La estructura tendrá casi un kilómetro de longitud y contará con tres ramales: dos curvos y uno recto, diseñados para ordenar los flujos de tránsito en una intersección que concentra miles de desplazamientos diarios.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuando la actual administración recibió el proyecto a comienzos de 2024, el trazo presentaba apenas un nivel de avance cercano al 12%. Dos años después, la obra supera el 87%, lo que permitió acelerar los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.

El diseño contempla carriles exclusivos para TransMilenio y espacios destinados al tránsito mixto, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Embed

La construcción del puente está vinculada a la futura troncal de TransMilenio de la avenida 68, un megaproyecto de aproximadamente 17 kilómetros que conectará el sector de Venecia con el norte de Bogotá. La iniciativa incluye nuevas estaciones, infraestructura para transporte público, ciclorrutas, espacios peatonales y zonas verdes.

Además de agilizar la circulación vehicular, las autoridades esperan que la obra contribuya a descongestionar uno de los principales accesos desde el municipio de Soacha hacia la capital colombiana. Actualmente, ese corredor concentra buena parte de los desplazamientos diarios de trabajadores y estudiantes que ingresan a Bogotá.

La transformación también contempla más de 63.000 metros cuadrados de espacio público, nuevas áreas verdes y casi dos kilómetros de ciclorrutas dentro del tramo intervenido.

Puente de Venecia Puente de Venecia

De acuerdo con el cronograma oficial, la totalidad del Puente de Venecia será habilitada en diciembre 2026. Antes de esa fecha se prevé la apertura progresiva de algunos carriles para aliviar la circulación en la zona mientras continúan las tareas complementarias.