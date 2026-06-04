Qué es la mancha naranja en Sudamérica que llamó la atención de la NASA

Una enorme mancha de color naranja intenso en medio de los Andes llamó la atención de científicos y observadores de todo el mundo luego de que la NASA difundiera imágenes captadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) .

Lejos de tratarse de un fenómeno desconocido o de origen artificial, la llamativa formación corresponde a la Laguna Colorada , un lago salino ubicado en el suroeste de Bolivia , cerca de la frontera con Chile .

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La imagen volvió a ganar notoriedad en 2026 debido a publicaciones que destacaron su apariencia desde el espacio, donde contrasta con el paisaje blanco y árido que la rodea.

¿Qué es la Laguna Colorada y por qué es naranja?

La Laguna Colorada se encuentra a unos 4300 metros sobre el nivel del mar, en la región del Altiplano boliviano. Se trata de un lago poco profundo y altamente salino que alcanza aproximadamente 10 kilómetros de longitud.

Su característica tonalidad rojiza, anaranjada o marrón rojiza se debe principalmente a la presencia de algas y microorganismos adaptados a las condiciones extremas del agua. La combinación de alta salinidad, intensa radiación solar, temperatura y procesos de evaporación favorece el desarrollo de estos organismos, responsables de la coloración visible desde el espacio.

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Según explicó la NASA, el color puede variar con el tiempo. En determinadas épocas del año la laguna puede presentar tonalidades más verdes o más rojas, dependiendo de los cambios en la salinidad y en las condiciones ambientales que afectan a las algas presentes en el ecosistema.

Además de los microorganismos, los minerales acumulados en el agua y los sedimentos del fondo también contribuyen a generar los distintos matices que caracterizan a este paisaje andino.

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Más allá de su aspecto llamativo, la Laguna Colorada tiene una gran importancia ecológica: forma parte de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa y fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

La zona alberga grandes poblaciones de flamencos, incluyendo tres especies sudamericanas que utilizan el humedal como área de alimentación y reproducción. La abundancia de microorganismos y pequeños organismos acuáticos la convierte en un hábitat fundamental para estas aves.

¿Por qué la NASA estudia la Laguna Colorada desde el espacio?

La Laguna Colorada constituye un ejemplo de cómo los fenómenos biológicos y geológicos pueden modificar el aspecto de la superficie terrestre. Su ubicación en una zona de gran altitud, donde la atmósfera es más limpia y existe poca presencia de neblina, permite obtener imágenes especialmente nítidas desde la órbita terrestre.

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Por esa razón, la NASA la utilizó en diversas ocasiones para documentar cambios ambientales y mostrar cómo los microorganismos pueden alterar de manera significativa el color de lagos y humedales. Lo que desde el espacio parece una enorme mancha naranja es, en realidad, uno de los ecosistemas más singulares de los Andes sudamericanos.