El coloso del Pacífico que promete cambiar el comercio entre Sudamérica y Asia

El megapuerto de Chancay se convirtió en una de las obras de infraestructura más importantes de América Latina . Ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima , en Perú , el proyecto fue desarrollado por la empresa china COSCO Shipping Ports junto con socios peruanos y apunta a convertirse en un centro logístico clave para el comercio entre Sudamérica y Asia .

Inaugurado a fines de 2024 y con operaciones comerciales iniciadas en 2025, forma parte de la estrategia peruana para fortalecer su inserción en los mercados asiáticos y reducir los tiempos de transporte marítimo hacia China .

"Uruguay es el único país que tiene vocación de centro logístico regional", afirmó el gerente general de Latin America Cargo City sobre las oportunidades del sector en el marco del acuerdo con la Unión Europea

Así es el el túnel más largo de América Latina: el coloso que busca cambiar el mapa regional

El complejo portuario fue diseñado para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo. En su primera etapa cuenta con cuatro muelles, dos especializados en contenedores y dos multipropósito, además de patios de almacenamiento, zonas logísticas y sistemas automatizados para la gestión de cargas.

Uno de sus rasgos distintivos es el alto nivel de automatización. Incorpora tecnología para operar gran parte de los movimientos de carga mediante sistemas inteligentes, con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

image Megapuerto de Chancay, Perú.

La infraestructura incluye además un túnel de aproximadamente 1,8 kilómetros que conecta directamente el terminal con la Carretera Panamericana, evitando que el tránsito de camiones atraviese la ciudad de Chancay.

La inversión total proyectada supera los 3000 millones de dólares y contempla futuras ampliaciones que permitirían multiplicar la capacidad de movimiento de contenedores y carga general.

Embed

El principal objetivo del puerto es consolidar una ruta marítima directa entre Sudamérica y Asia, especialmente con China. Esto permitiría reducir tiempos de transporte, mejorar la competitividad de las exportaciones y fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones.

Las autoridades peruanas y los operadores del proyecto sostienen que Chancay puede convertirse en un hub logístico para cargas provenientes de distintos países sudamericanos, aprovechando su ubicación sobre la costa del Pacífico.

image Megapuerto de Chancay, Perú.

Perfilado como impulsor de las exportaciones de productos agrícolas, mineros e industriales, además de atraer nuevas inversiones logísticas y manufactureras, también se espera que genere empleo y promueva el desarrollo de parques industriales y centros de distribución en su área de influencia.